Narodowa kwarantanna trwa już drugi tydzień. Rozpoczęła się 28 grudnia i potrwa aż do 17 stycznia. Wiele osób zastanawia się, co czeka nas po tym okresie obostrzeń. Czy rząd zdecyduje się złagodzić obostrzenia, czy może zostaną wprowadzone nowe? Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, przedstawił prawdopodobnie scenariusze na następnych kilka tygodni.

Nowe obostrzenia po 17 stycznia? Minister zdrowia: rząd nie zawaha się, jeśli będzie taka konieczność

Niestety jest duże prawdopodobieństwo, że po 17 stycznia czeka nas przedłużenie lockdownu lub nawet wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Według słów ministra zdrowia, koniec narodowej kwarantanny zależy przede wszystkim od tego, jak będą wyglądać dwa następne tygodnie.

Jeśli strategia rządu się sprawdzi i liczba zakażeń zacznie spadać, nastąpi poluzowanie obostrzeń. Jeśli jednak po świętach i sylwestrze nastąpi przyrost nowych zachorowań i zgonów, rząd nie zawaha się przed wprowadzeniem nowych ograniczeń. Szef resortu zdrowia nazwał obecny czas krytycznym okresem, który ma zdecydować o najbliższych tygodniach.

Jesteśmy w krytycznym okresie, który zdecyduje, czy po 17 stycznia będziemy mogli dokonać kroku w kierunku poluzowania czy też – jeżeli sytuacja się pogorszy – zaostrzenia obostrzeń - powiedział Adam Niedzielski.

Minister zdrowia ma jednak nadzieję, że wprowadzone obostrzenia przyniosą założony skutek i liczba zachorowań spadnie. Sam powiedział, że po spokojnej nocy sylwestrowej możemy liczyć na to, że eskalacja liczby zakażeń nie będzie miała miejsca. Jednocześnie zaapelował do Polaków, by ten i następny tydzień wykorzystali jako osobistą kwarantannę.

W Polsce do dzisiaj odnotowano ponad 1,3 miliona przypadków zakażeń koronawirusem. Chociaż w ciągu ostatnich tygodni nastąpił spadek zachorowań, dzienne statystyki ciągle oscylują w granicach 14 tysięcy nowych przypadków. Pesymistycznie wyglądają też statystyki zgonów, ponieważ codziennie umiera pomiędzy 50 a 550 osób.

