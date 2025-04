To owoce tej samej rośliny – pieprzu właśnie. Trudno w to czasami uwierzyć, tak wiele je dzieli. Warto więc lepiej im się przyjrzeć.

1. Czarny

Jego ziarna mają najostrzejszy aromat ze wszystkich rodzajów pieprzu. Owoce zbiera się, zanim zdążą dojrzeć, po czym suszy na słońcu, a także poddaje fermentacji. Podczas tych procesów uwalnia się enzym, który zmienia barwę otoczki z ciemnobrązowej na kruczoczarną. Wewnątrz znajduje się jaśniejsze ziarno – to dzięki niemu mielony pieprz nie jest jednolicie czarny.

Zastosowanie: uniwersalny, np. do zup, sosów, potraw mięsnych i ryb, warzyw i marynat.

2. Biały

Ma łagodniejszy smak, ale instensywniejszy zapach, niż pieprz czarny. Do jego produkcji zbiera się dojrzałe owoce. Podczas kąpieli w w wodzie pozbawia się je otoczki, a jasne wnętrze ziarna suszy na słońcu.

Zastosowanie: do potraw z drobiu, ryb i jaj, jasnych sosów i zup.

3. Zielony

Ziarna do jego produkcji zbierany w tym samym momencie, co do pieprzu czarnego. Po zebraniu jednak poddaje się je liofilizacji, czyli suszeniu przez mrożenie. Ten sposób obróbki sprawia, że ma on intensywny, ale krótkotrwały smak. Później ziarna często konserwuje się w solance.

Zastosowanie: do dekoracji, sosów, potraw z drobiu, dań mięsnych, ryb i zup.

4. Czerwony

To dojrzałe owoce, zakonserwowane w solance lub occie. Mogą być też liofilizowane. Mają łagodniejszy smak od pieprzu czarnego.

Zastosowanie: do zup, owoców morza, potraw mięsnych i rybnych, bulionów.

Uwaga! Jako pieprz czerwony oferuje się także owoce zupełnie innej rośliny – pieprzowca peruwiańskiego.

„Fałszywe” pieprze

Pieprz syczuański: to zewnętrzne łupiny suszonych jagód drzewa zółtodrzewu pieprzowego. Ma ostry aromat, z lekką nutą cytryny.

Pieprz Cayenne: mielona ostra papryka odmiany cayenne, spokrewniona z chili i jalapeno. Ostra i piekąca – stąd zapewne nawiązanie do pieprzu w nazwie. Co ciekawe, przyprawa ta może wspomagać zrzucanie zbędnych kilogramów.

