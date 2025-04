Fot. Fotolia

Właściwości papryki Cayenne:

oczyszcza organizm,

przyspiesza przemianę materii,

zapobiega przeziębieniom,

wspomaga układ krążenia,

posiada właściwości przeciwzapalne,

korzystnie wpływa na układ pokarmowy.

Paprykę Cayenne można zastąpić pieprzem kajeńskim.

Papryka Cayenne - co to za warzywo?

Papryka Cayenne jest odmianą papryczki chili. Organiczny związek chemiczny, który odpowiada jednocześnie za piekący smak i przyspieszenie materii to kapsaicyna. Im jej więcej, tym warzywo bardziej pikantne. Liczne testy naukowe potwierdziły, że kapsaicyna wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. Jak działa w rzeczywistości? To całkiem proste. Przypomnij sobie, w jaki sposób funkcjonuje twoje ciało, kiedy zjesz coś bardzo ostrego. Robi się gorąco, serce zaczyna szybciej bić, ciało się poci, a łzy same napływają do oczu.

Dzieje się tak dlatego, że kapsaicyna rozgrzewa organizm, który chcąc nie chcąc zmuszony jest do reakcji, czyli intensywniejszego spalania kalorii. Potrawy z papryką Cayenne albo suplementy diety zawierające ją w swoim składzie najlepiej zażywać przed wysiłkiem fizycznym, około 30-40 minut. Zyskuje się wtedy więcej energii, a trening jest bardziej efektywny.

Papryka Cayenne hamuje apetyt

Ostre przyprawy, zawierające dużą ilość kapsaicyny to prawdziwi sprzymierzeńcy w walce z dodatkowymi kilogramami. Ale nie tylko! Papryka Cayenne poza tym, że hamuje apetyt i pomaga spalać tkankę tłuszczową, działa jak prawdziwa apteczka ratunkowa. Posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i stymuluje układ pokarmowy.

Jest szczególnie polecana osobom mającym problem z układem krążenia, ponieważ obniża poziom cholesterolu.

Jeśli nie przepadasz za ostrymi przyprawami sięgnij po suplement diety, który zawiera naturalny ekstrakt z papryki Cayenne. Znajdziesz go w takich suplementach jak Get Slim Morning czy Slimette.

