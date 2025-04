Noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych jest na pewno bardzo ważnym krokiem w walce z pandemią koronawirusa. Pozwalają unikać rozprzestrzeniania się choroby i zachować zdrowie. Niestety, żeby przyniosły zamierzony efekt, należy pamiętać o ważnych zasadach. Jakich? Zdradziła pielęgniarka Molly Lixey.

W wielu przypadkach noszenie rękawiczek na nic się zdaje. Lixey, która jest sanitariuszką w Michigan w USA, pokazała, jak wiele błędów popełniamy, korzystając z tej formy ochrony.

W krótkim filmiku udostępnionym w mediach społecznościowych przedstawiła, jak szybko bakterie i drobnoustroje, które zbierają się na powierzchni rękawiczek, mogą rozprzestrzenić się po naszym ciele. Zrobiła to przy pomocy testu farby.

A quick little Molly rant about cross contamination and gloves.

Opublikowany przez Molly Lixey Poniedziałek, 30 marca 2020