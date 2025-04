W związku z tym zapadła decyzja o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Zaznaczył jednak, że to nie jest czas odpoczynku od szkoły:

Dziękuję nauczycielom, dzieciom, rodzicom, młodzieży, którzy uczestniczycie w zdalnych lekcjach. Dzisiaj to ponad 90 % szkół. To bardzo ważne, żeby tego czasu nie zmarnować. To nie czas dodatkowych wakacji tylko wyciszenia narodowego.

Rząd zapewnia, że robi wszystko, aby przygotować nasz kraj na trudne, nadchodzące tygodnie. W czasie konferencji podziękował również wszystkim osobom, które wykonują swoje „zwykłe” obowiązki i ratują życie osób zakażonych wirusem. Wymienił pracowników służby zdrowia, ale nie zapomniał również o osobach pracownikach sklepów, policji, wojsku, strażakach czy straży granicznej.

W czasie konferencji głos zabrał również Łukasz Szumowski - szef Ministerstwa Zdrowia.