Melissa Collins swoim postem na Facebooku wzruszyła tysiące ludzi: pokazała, z jakim emocjonalnym wyzwaniem mierzy się jako matka podczas epidemii koronawirusa. Jako pielęgniarka jest w grupie wysokiego zarażenia wirusem i ratuje innych kosztem kontaktów z rodziną.

Pracownicy służb zdrowia są na pierwszej linii frontu i codziennie niosąc pomoc zarażonym SARS-CoV-19. Ilu ludzi stać na poświęcenie, by ryzykować swoim zdrowiem dla obcych ludzi, a tym bardziej, jeśli rezygnują z kontaktów z bliskimi?

Melissa Collins, pielęgniarka i mama 7-miesięcznej Harper udostępniła na Facebooku poruszający wpis opatrzony zdjęciami, które pokazują, jak kontaktuje się ze swoją córką. Kobieta wraz z mężem znalazła wyjście z tej specyficznej sytuacji. Trzy razy dziennie odwiedza córkę widując ją przez szybę. Zdaje sobie sprawę aż nadto, że każdy kontakt fizyczny mógłby być zagrożeniem dla najbliższych. Matki i ojcowie pracujący w służbie zdrowia izolują się od swoich dzieci i rodziców, żeby uchronić ich przed zakażeniem.

Melissa we wpisie na Facebooku pisze, że jest wdzięczna, że jej dziecko nic nie będzie pamiętać z czasu epidemii. Fotografie chwytają za serce tym bardziej, że epidemia koronawirusa nie gaśnie na sile, a sytuacja nie może być określona mianem tymczasowej.

Będziemy wspominać zabawę z nią przez szybę. Będziemy pamiętać, jak jej twarz się rozświetliła, gdy zobaczyła, jak jej tatuś macha do niej. Będziemy pamiętać, że oglądaliśmy jej usta mówiące „Mam” przez szybę, ale nie potrafiliśmy całkowicie usłyszeć jej małego głosu. Będziemy wspominać ból serca, który czuliśmy, gdy wychodziliśmy, aby wrócić do domu bez niej. Ale to też minie i dziś spokojnie odpoczywamy wiedząc, że Harper jest bezpieczna, a to jest największe błogosławieństwo ze wszystkich. Więc proszę zostańcie w domu, zachowajcie odległość społeczną, umyjcie ręce i bądźcie dla siebie mili. Przejdziemy przez to razem!

- napisała na Facebooku Melissa.