Trzeba byłoby zabunkrować się i zasłonić rolety by nie zauważyć, że wiosna kusi słońcem i temperaturą. Mieszkańcy Warszawy - głównie młodzież i dzieci - najwyraźniej niewiele robią sobie z kwarantanny i działań prewencyjnych.

Może czas wprowadzić kary za złamanie kwarantanny lub stan wyjątkowy? To pytanie nasuwa się samo po relacji na Facebooku i Instagramie Damiana Maliszewskiego, publicysty, który 18 marca wybrał się nad Wisłę i zobaczył m.in. na Bulwarach Wiślanych setki młodych osób oraz rodziców z dziećmi, którzy w pełni korzystali z pogody. Zdjęcia i wideo mówią same za siebie. Tu możecie posłuchać relacji pana Damiana:

W moim mieście to samo. Mieszkam obok szkoły, widzę dokładnie całe boisko, codziennie pełno młodzieży , rodziców z małymi dziećmi. Raz policzyłam około 40 osób. Podkablowałam nawet do straży miejskiej, żeby rozgonili bawiące się towarzystwo. Godzinę siedziałam w oknie, nikt nie przyjechał. A jeden z grających w kosza porządnie kaszlał. Tragedia - komentuje post na Instagramie internautka.

Pojedyncze działania osób, które w odpowiedzialny sposób pozostają w domach i stosują się do zasad dobrowolnej kwarantanny domowej mogą okazać się bezsensowne, bo tysiące ludzi pluje na obostrzenia i zalecenia. W teorii kwarantanna to nie ferie: rodzice i nauczyciele nawzajem narzekają na nadmiar pracy, a młodzież spędza czas na spotkaniach towarzyskich, solidarnie pijąc alkohol z jednej butelki czy dzieląc się papierosem pod nosem służb miejskich.

Co 100 metrów kamery. Straż Miejska i Policja widzą co się dzieje, ale... nie mają podstaw do reagowania. Zresztą żadnego patrolu nie widziałem. Idziemy scenariuszem włoskim. Punkt po punkcie. Tam też świętowano, chlano, imprezowano. Był festiwal. Dziś jest płacz, kostnice w kościołach z setkami trumien, bo nie ma miejsca w normalnych kostnicach. Dopóki rząd nie wprowadzi stanu wyjątkowego o przymusowej 3 tygodniowej kwarantanny przez kolejne miesiące załatwią nas tacy oto odpowiedzialni ludzie

- pisze pan Damian.