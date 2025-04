Reklama

Wokół oczu skóra ma zaledwie pół milimetra grubości, podczas gdy w innych miejscach jest kilkakrotnie grubsza. Niewiele w niej gruczołów łojowych. Dlatego jest słabo chroniona przed wiatrem, mrozem czy promieniowaniem UV. W dodatku w tych okolicach słabiej krąży krew i limfa. W efekcie pod oczami łatwo powstają obrzęki i podkówki, szybciej też niż na twarzy tworzą się zmarszczki. Pierwszym krokiem do zachowania świeżego spojrzenia jest skrupulatny demakijaż. To ważne, bo cienie i tusz pozostawione na skórze utrudniają jej regenerację. Drugim, sen i codzienna pielęgnacja, dostosowana do indywidualnych potrzeb. Trzecim, znajomość sposobów na problemy ze skórą. Oto one.

Zmarszczki

Duże znaczenie ma dobór kremu. Po 20. roku użycia warto sięgnąć po preparaty lekkie, o żelowej konsystencji, z dodatkiem witamin i wyciągów roślinnych. Panie po 30. roku życia powinny wybierać kremy przeciwzmarszczkowe, z następującymi składnikami: witaminy A, C, koenzym Q10, kwas hialuronowy. Kobiety dojrzałe potrzebować będą kosmetyków silnie ujędrniających, o wysokim stężeniu substancji akty-

wnych, przyspieszających syntezę kolagenu (np. wyciąg z soi, retinol, peptydy).

Maseczka raz w tygodniu ujędrni skórę. Możesz nałożyć wygodne płatki z preparatem albo maskę w kremie i po 10 minutach usunąć jej resztki wacikiem.

Cienie

Naczynka krwionośne, które znajdują się tuż pod skórą, są cienkie

i kruche. Gdy przepływająca przez nie krew jest niedotleniona (np.

z powodu stresu lub palenia papierosów), pojawia się sine zabarwienie. Do pielęgnacji wybieraj kosmetyki, które rozjaśniają skórę, np. z witaminami A i C, wyciągiem z ogórka. Pożądanymi składnikami są także: bławatek, świetlik, miłorząb japoński, witamina K, gdyż wzmacniają i obkurczają naczynka krwionośne. Kierunek nakładania kosmetyku: zawsze od nosa do skroni.

Okład z zimnej herbaty (czarnej lub zielonej) pomoże się pozbyć sińców. 2 torebki herbaty zalej wrzątkiem, po 2 minutach wyjmij i zanurz w zimnej wodzie. Lekko odciśnij i połóż na powiekach. Zawarta w herbacie teina działa ściągająco i przyspiesza krążenie krwi.

Obrzęki

Do pielęgnacji wybieraj kremy poprawiające krążenie, np. z wyciągiem z arniki, kofeiną. Unikaj ciężkich kremów pod oczy, które zatrzymują wodę w skórze – wybieraj żele i lekkie emulsje. Aplikując preparat, wykonuj masaż. Środkowym palcem uciskaj punktowo najpierw powiekę górną od nosa ku skroni, potem dolną powiekę od skroni do wewnętrznego kącika. Masaż nie jest potrzebny, jeśli masz preparat pod oczy typu roll-on z metalową kulką masującą. Ogranicz spożywanie soli, jej nadmiar powoduje zatrzymywanie się wody w organizmie.

Żelowe okularki uprzednio schłodzone w lodówce zmniejszą obrzęki. Załóż je i połóż się wygodnie na 10 minut. Inne rozwiązanie to masaż skóry kostką lodu.

