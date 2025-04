Krem pod oczy na cienie nie tylko rozjaśnia sińce, ale potrafi również uporać się z opuchlizną. Warto wiedzieć, że skóra wokół oczu jest nawet o 40% cieńsza niż w innych częściach twarzy, a cienie pod oczami to nic innego, jak prześwitujące przez cieniutki naskórek naczynia krwionośne. Ma również bardzo mało gruczołów łojowych i znacznie słabsze krążenie krwi, co nie zapewnia jej właściwego nawilżenia. To sprawia, że starzeje się o wiele szybciej i szybciej pojawiają się na niej zmarszczki. Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź 10 najlepszych kremów na cienie pod oczami, które zmniejszą ich widoczność i poprawią koloryt skóry.

Najczęściej powodem pojawiania się cieni pod oczami jest nieprzespana noc. Wtedy bez problemu możemy się z nimi uporać domowymi sposobami np. robiąc zimne okłady z lodu lub przykładając chłodne łyżeczki. Ciemne podkówki mogą być również uwarunkowane genetycznie. To właśnie w tych miejscach skóra ma więcej pigmentu i stąd jej ciemniejszy kolor. Takie cienie znacznie trudniej rozjaśnić, ale jest to do zrobienia.

Z obrzękami sprawa wygląda nieco inaczej. Zazwyczaj spowodowane są zaleganiem toksyn i płynów w naczyniach limfatycznych. Powstają w nocy, kiedy krążenie jest spowolnione. Nieodpowiednia dieta, zmęczenie, wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem, stres i brak ruchu - to wszystko przyczynia się do powstawania opuchlizny w okolicach oczu.

fot. Adobe Stock, puhhha

Zrobiłyśmy przegląd kremów dostępnych na rynku i wybrałyśmy 10 najlepszych. Jakie składniki powinien zawierać dobry krem pod oczy? Przede wszystkim wyciągi roślinne, np. z kasztanowca, arniki czy skrzypu polnego. Poprawiają mikrokrążenie, stymulują syntezę kolagenu, łagodzą podrażnienia naskórka i zapobiegają rozszerzaniu się naczyń krwionośnych. Oprócz nich, warto zwrócić uwagę na obecność kwasu hialuronowego oraz koenzymu Q10, które nawilżą, wygładzą i ujędrnią skórę. Niezwykle ważna jest także kofeina, redukująca cienie i obrzęki.

Często kremy pod oczy oparte są o ekstrakt z zielonej herbaty lub alg morskich. Opóźniają oznaki starzenia powstające pod wpływem promieniowania UV i wykazują działanie antyoksydacyjne. W cenie są też oleje: sezamowy, arganowy i kokosowy, które regenerują i odbudowują skórę.

Krem pod oczy na cienie stosuj rano i wieczorem. Aplikując, możesz wykonywać delikatny masaż za pomocą kwarcowego lub jadeitowego rollera. Nasz trik - wieczorem nałóż nieco grubszą warstwę kremu - przez noc zadziała jak odżywcza maseczka.

Pamiętaj, żeby nie rozciągać skóry wokół oczu. Nałóż trochę kremu na opuszki serdecznych palców i wklep go w kierunku od zewnętrznej do wewnętrznej części oka. Kosmetyk możesz przechowywać w lodówce - zadziała jak chłodzący kompres.

