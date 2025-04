Polly i Joe poznali się 8 lat temu, gdy oboje byli studentami Central Sussex College. Spodobali się sobie od pierwszego wejrzenia, potem zaczęli się spotykać, a po kilkuletnim związku przyszła pora na zawarcie małżeństwa. Wesele odbyło się w maju - huczne przyjęcie na 200 osób, śpiewający kelnerzy i tron w kształcie... jednorożca. Pozornie to historia miłosna, jakich wiele. Mnóstwo par poznaje się przecież w szkole lub na studiach. W opowieści Polly i Joego jest jednak coś wyjątkowego - oboje są obdarzeni dodatkowym chromosomem, który według obiegowej opinii stanowi raczej przekleństwo, niż błogosławieństwo.

Wiąże się on z występowaniem zespołu Downa.

Polly oraz Joe są chorzy i naprawdę szczęśliwi. Bardzo zakochani.

Motywem przewodnim wesela Joego i Polly miało być święto oraz zabawa. Para młoda miała ogromny tort, wprost tonący w kolorowej posypce. Przyjęcie ozdabiała masa balonów z helem i całe mnóstwo kwiatów.

Dzięki pomocy bliskich pary, udało się zorganizować wspaniałe przyjęcie. Teraz Polly i Joe rozpoczęli własne, niezależne życie przy niewielkim wsparciu rodziny.