Na początku nowego roku roku w sklepach pojawiły się nowe opakowania papierosów. Dziecko z papierosem, w trumnie, odstraszający widok nowotworu płuc oraz hasła "Palenie zwiększa impotencje" na opakowaniach papierosów miały zniechęcić, a wręcz zastraszyć palaczy. Reakcja? Fanpage "Palę teraz" mówi sam za siebie.

"Palę teraz", "Palenie wiesza komputer"

Na fanpage trafiłam przypadkiem - nie palę, nie paliłam, nie jestem fanką tego nałogu. Ale zastanawiałam się (szczerze!), czy nie być fanką strony "Palę teraz", która w kilka tygodni uzbierała ponad 3,5 tysiąc fanów (palących i nie tylko). Administratorzy umieszczają tam przeróbki opakowań papierosów, zamazując litery, dodając obrazki, dbając o tło słownego przekazu. Reakcja? Setki reakcji i komentarzy.

Nowe opakowania papierosów a polska kreatywność

Ich celem, podobnie jak pomysł rządu na podawanie kaloryczności na alkoholu, było zastraszenie młodzieży i zniechęcenie nałogowych palaczy do tytoniu. Spełniły jedną ze swoich pobocznych funkcji: stały się tematem dyskusji i memów. Na stronie znajdziecie również mniej cenzuralne wersje.

Ministerstwo zdrowia komentuje, że obrazki stanowią pewien wymóg Unii Europejskiej, a sama grafika pochodzi z konkretnych szablonów. Fotografie mają pokazać rzeczywiste konsekwencje palenia. Wśród nich m.in. rany pooperacyjne, chorych podłączonych do respiratorów, guzy, zbliżenia na zmiany w jamie ustnej czy oczach.

Nowe opakowania papierosów to błąd?

Ministerstwo Zdrowia przyznało, że fotografia pochodzi z zestawów przygotowanych przez Komisję Europejską. Według ministerialnych wytycznych, na pudełku co najmniej 65 procent muszą zajmować ostrzeżenia zdrowotne o szkodliwości palenia, w tym obrazki, np. parę rodziców pochylonych nad białą trumienką przeznaczoną do pochówku nienarodzonego dziecka. To nie spodobało się klientom sklepów, zwłaszcza osobom niepalącym czy sprzedawcom. - Nie wiem po co oni wprowadzili te opakowania, żeby straszyć dzieci czy kogo? Bo wystarczy byle papierośnica i taka paczka po papierosach ląduje w koszu - mówi mi pani Zofia, sprzedawczyni w delikatesach.

