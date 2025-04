Palenie papierosów negatywnie wpływa na zdrowie i jest to prawda powszechnie znana. Nie chcę z tym polemizować, bo sama uważam, że papierosy (nawet e-papierosy) są szkodliwe i pochłaniają masę pieniędzy, zaś w pracy mogą być po prostu źle widziane. Zobacz, co na ten temat mówi Kodeks Pracy. Poznaj też powody, dla których wyjście na fajkę może mieć pozytywne skutki.

Uwaga zmiany! Chodzi o e-papierosy!

Pracujesz na głośnym open space’ie, czy w niewielkim biurze, w którym słuchać nawet przelatującą muchę? A może twój szef siedzi biurko w biurko z tobą albo na tyle blisko, że nie masz najmniejszej szansy na swobodną rozmowę z innym pracownikami. Jest na to sposób. Wyjście na tzw. papieroska to doskonała opcja na plotki i integrację. Raz ty nie masz papierosa, raz koleżanka, a raz kolega. Fajka pokoju integruje, zbliża i pozwala na zawarcie nowych znajomości oraz zaznajomienie się z najnowszymi newsami firmowymi, o których wiedzą nieliczni.

Palenie papierosów zmniejsza efektywność w pracy

No właśnie. Niektórzy wychodzą na papierosa co godzinę. Spalenie jednej sztuki zajmuje im około 5 minut (do tego dochodzą przecież pogaduszki z innym pracownikiem). W ciągu 8 godzin na samo palenie pracownik traci około 40 minut! Przypominam, że Kodeks Pracy wyraźnie określa przepisy, dotyczące przerw.