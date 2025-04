„Ludzie będą się gapić. Spraw, by było warto” – powiedział kiedyś Harry Winston. To jednak nie potrzeba wyróżniania się, lecz pięknego wyglądu sprawiła, że bohaterowie zgromadzonych przez nas zdjęć mogą poszczycić się wyglądem, który naprawdę (nas) zadziwia.

Piękny czy brzydki?

Uroda to kwestia umowna – każdemu z nas podoba się co innego. Mamy wprawdzie niejako zakodowane pewne standardy piękna (długie nogi i wąska talia u kobiet, zarysowane mięśnie ramion u mężczyzn, gładka cera i błyszczące włosy u obu płci), jednak nie są to uniwersalne wyznaczniki urody, które obowiązują w każdym kraju na świecie.

Nasze preferencje są bowiem zupełnie inne na przestrzeni całego globu i – co ciekawe – mogą się całkowicie wykluczać. Okazuje się więc, że to, co podoba się nam, Europejczykom, nie jest pożądane w dalekiej Azji czy Afryce, a to, co uznawane za piękne w plemionach Ameryki Południowej, nas może… przyprawiać o dreszcze.

Przyjrzałyśmy się temu, co w różnych krajach świata jest uznawane za piękne i wybrałyśmy te elementy, które – naszym zdaniem – najbardziej różnią się od tych, którym hołdujemy w Polsce. Wyniki naszego „śledztwa” możecie zobaczyć w galerii. Po przejrzeniu tych zdjęć zauważycie, że granica pomiędzy tym, co brzydkie, a tym, co piękne, jest naprawdę cieniutka i umowna!

