Wspominaliśmy niedawno o osiedlu tylko dla bezdzietnych, które ma powstać na Śląsku. Pomysł wzbudził ogromne kontrowersje internautów i burzliwą dyskusję. Jej echo nie zdążyło jeszcze ucichnąć, a w sieci pojawiła się informacja o kolejnym osiedlu dedykowanym konkretnej grupie ludzi. Komu? Tym razem - tylko wierzącym katolikom.

Reklama

Osiedle dla katolików w Łomiankach pod Warszawą

Osiedle Przyjaźń, bo tak będzie nazywać się to miejsce, powstaje w Łomiankach pod Warszawą. Jak podają media, osiedle domków jednorodzinnych ma zostać oddane do użytku już w kwietniu 2022 roku. Deweloper kieruje swój projekt wyłącznie do katolików.

Osiedle dedykowane rodzinom, które łączą wspólne wartości i chęć budowania rodziny oraz jej otoczenia na trwałym fundamencie, jakim jest wiara w Boga - taki opis widnieje na facebookowej stronie Osiedla Przyjaźń

Wiara nie będzie jednak jedynym elementem łączącym mieszkańców tego nietypowego miejsca. Jak podaje portal „Wawalove”, w fundamentach każdego z budynków znajdzie się wmurowany cudowny medalik poświęcony przez kapłana. Mało tego, każdy dom będzie miał swojego świętego patrona, np. Jana Pawła II lub św. Faustynę. Na terenie Osiedla Przyjaźń będzie też znajdować się kapliczka, przy której mieszkańcy będą mogli wspólnie się modlić.

Osiedle Przyjaźń będzie składać się w sumie z 32 lokali, w których mieszkać będą mogli wyłącznie wierzący. 13 mieszkań już znalazło swoich właścicieli. Ceny w zależności od wielkości domku wahają się od ponad 500 tys. zł, do ok. 707 tys. złotych.

Reklama

Czytaj także:

Te mieszkania do wynajęcia to prawdziwy koszmar. Nie uwierzysz, co oferują właściciele

Nikt nie chciał kupić tego domu, choć cena była naprawdę okazyjna. Wszystko przez okrutną zbrodnię

Poznaliśmy najbrudniejsze miasto w Polsce. Tam bakterie i drobnoustroje mają używanie