Małgorzata Mostowska prężnie rozwija swój profil na Instagramie szerząc kulturę afirmacji codzienności i praktykowania jogi. Umieszcza też osobiste zdjęcia z ciąży czy tuż po porodzie - te ostatnie wydały nam się szczególnie ważne.

Małgorzata Mostowska jest piękną, szczupłą i wysportowaną kobietą dzięki zdrowemu stylowi życia, diecie, zamiłowaniu do sportu. Na swoim profilu dzieli się wiedzą i umiejętnościami, a „w realu” tworzy spotkania jogowe i bije z niej pozytywna energia.

Tym razem było podobnie - joginka umieściła w mediach społecznościowych zdjęcia swojego brzucha zaraz po porodzie, który dla wielu kobiet byłby... powodem do rozpaczy, a dla niej jest powodem do domu.

Uśmiechnięta blogerka poruszyła temat akceptacji ciała i zrozumienia procesu wracania do formy - bez napięcia, cierpliwie, bez zbędnych wymagań. Rzadko można przeczytać tak mądre posty w sieci.