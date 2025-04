Anna Lewandowska dostaje setki pytań o wagę w ciąży, bo wygląda rewelacyjnie. Nie jest ekspertem w tej akurat dziedzinie, ale trudno się nie zgodzić z jej opinią, że ciężarne powinny rozważnie podejść do tematu wagi i diety w ciąży.

Anna Lewandowska o wadze w ciąży

Ciąża jest wyjątkowym czasem, który rządzi się swoimi prawami i wiele kobiet dość lekceważąco podchodzi do diet argumentując, że jeśli organizm oraz rozwijające się w nim dziecko mają na coś ochotę, to tego potrzebują. Tym samym redukują poziom aktywności fizycznej, a dostarczają organizmowi za dużo kalorii. To prosta droga do nadwagi i problemów z powrotem do sylwetki po ciąży.

Na to drażliwe zagadnienie odpowiedziała w poście na Instagramie Anna Lewandowska, która przyznała, że dostaje bardzo dużą ilość prywatnych wiadomości w temacie wagi oraz ile można przytyć w ciąży. Obserwatorki są pod wrażeniem jej figury. Mimo że jej brzuch jest większy, niż w poprzedniej ciąży na tym etapie, to trenerka odnotowała niższą wagę.

Pierwsza ciąża, a druga ciąża... tyję analogicznie, a nawet mniej do obecnego stanu, choć teraz brzuszek jest większy. Pamietajmy jednak, żeby nie porównywać naszych stanów ciążowych, bo każdy organizm jest inny, każda ciąża jest inna.

Ile można przytyć w ciąży? Warto obliczać BMI

Kalkulator BMI jest dobrym rozwiązaniem, kiedy dostrzegamy że waga pokazuje trochę za dużo. Zasadna jest też znajomość swoich wyliczeń przed ciążą. Anna Lewandowska zamieściła pod informacyjnym postem normy BMI dla kobiet w ciąży z adnotacją, ile dodatkowych kilogramów stanowi normę dla ciężarnych w zależności od ich BMI.

BMI poniżej 18,5: wzrost masy 13-16 kg,

BMI 18,5-24,9: wzrost masy 11-13 kg,

BMI 25-29,9: wzrost masy 10-11 kg,

BMI powyżej 30: wzrost masy do 10 kg.

W przypadku kobiet o BMI>30 warto nadmienić, że zdaniem WHO powinny one przytyć nawet do 7, a nie do 10 kg i trzymać się restrykcyjnej, zbilansowanej, bogatej w błonnik diety.

Stosowanie się tych widełek to nie tylko troska o własne zdrowie i kondycję, lecz także o zrównoważony rozwój dziecka. Wzrost wagi w ciąży powinien być wynikiem powiększania się rozwijającego się płodu, a nie zwiększenia ilości tłuszczu w organizmie matki.

Przyszła mama przybiera na wadze średnio 12,8 kg, na co składają się m.in. wody płodowe, waga macicy, waga dziecka. Nie należy jednak porównywać się z innymi kobietami w ciąży.

Ile powinnaś przytyć w danym tygodniu ciąży

W I trymestrze przyrost wagi jest praktycznie niezauważalny. Do końca 10. tygodnia ciąży przyszła mama będzie cięższa o ok. 650 gramów. Na półmetku ciąży waga może wzrosnąć o 4 kg, a na 10 tygodni przed porodem dodatkowy przyrost wagi wynosi już 8,5 kg.

