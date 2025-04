Oto miniporadnik w którym rozszyfrowujemy dla ciebie nazwy popularnych okularów przeciwsłonecznych.

Clubmastery

Mają charakterystyczną masywniejszą górną część oprawki oraz "nagie", zaokrąglone u dołu szkła. Ten typ okularów jest idealny dla kobiet dla kobiet o kwadratowej twarzy, bowiem łagodzi linię wydatnych kości żuchwy.

Awiatory

Ten model znany z popularnych także i u nas policyjnych seriali przeniknął do damskiej mody. Dobierz go do prostych, eleganckich strojów. Lepiej prezentować się będą w nim kobiety o delikatnej urodzie i regularnych rysach – przy mocniejszych wyglądają zbyt męsko.

Lenonki

To kultowe oprawki noszone niegdyś przez Johna Lennona. Teraz przeszły lekką metamorfozę, bo teraz mają nieco większe szkła, a oprawki są często barwione. Okulary pasować będą filigranowym paniom, gorzej wyglądać będą w nich te z okrągłą twarzą.

Muchy

To już kolejny sezon fascynacji tymi okrągłymi, dużymi oprawkami, ale tego lata mają bardzo często pastelowe oprawki i szkła. Sprawdzą się przy owalnej, ale również kwadratowej twarzy. Niekorzystne zaś wyglądać będą w nich osoby o trójkątnej twarzy.

Wayfarery

Ten fason to odpowiednik optycznych oprawek zwanych potocznie kujonkami czy nerdami. Najmodniejsza przeciwsłoneczna ich wersja posiada teraz kolorowe zauszniki. Choć okulary wayfarery wydają się masywne, są dość twarzowe – będą pasować do różnych typów urody.

Kocie

Wygięta i wyciagnięta ku górze linia oprawki nadaje im tajemniczości i figlarności. Okulary swietnie sprawdzą się w stylizacjach z lat 50. Wysmuklą zbyt okrągłą twarz, ale niekorzystnie wyglądać będą na tej o kształcie odwróconego trójkąta.

Autor: Anna Mietelska

