Okulary przeciwsłoneczne służą przede wszystkich od ochrony oczu przed szkodliwymi promieniami UV. Dobrze, jeśli są zaopatrzone w odpowiednie filtry UV i polaryzację. Jednak oprócz niewątpliwych walorów zdrowotnych, są również ważnym elementem letniego stylu. Dowiedz się, jakie modele są najmodniejsze w sezonie wiosna-lato 2019. Podpowiadamy, czym kierować się przy wyborze - pod względem ochrony oczu oraz najnowszych trendów!

Modne okulary na lato 2019:

Inaczej aviatory (od angielskiego słowa aviator, czyli lotnik). Ich kształt został specjalnie zaprojektowany dla pilotów amerykańskiej armii, by chronić ich przed oślepiającymi promieniami słońca. Model tak się spodobał, że szybko zyskał popularność również wśród cywilów i gwiazd Hollywood. I tak zostało do dziś!

Pilotki to kultowy model, który nigdy nie wychodzi z mody. Co roku wraca - czasem w wariancie klasycznym, a czasem - delikatnie unowocześnionym. Jest chętnie noszony zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Pasuje do każdej stylizacji i... nadaje gwiazdorski look. Dobrze wybrać okulary przeciwsłoneczne z filtrem, który gwarantują ochronę oczu.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree/Agnes B

Klasyka wśród okularów! Model o okrągłych oprawkach, które upodobał sobie gwiazdor muzyki, John Lennon. Wylansowane przez artystę okulary stały się jednym z elementów charakterystycznych dla kontrkultury hippisów.

Modna na lenonki wraca co kilka sezonów. Obecnie okulary z okrągłymi szkłami znów są na topie. Doskonale pasują do stylu boho, czyli sukienek maxi, wianków i biżuterii w stylu etnicznym.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Cerruti

Lustrzanki to okulary, które pierwotnie powstały dla sportowców: biegaczy i rowerzystów. Miały odbijać światło, a dzięki temu zapewniać znacznie lepszą widoczność w czasie uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Model wkroczył do mody casualowej, w której stał się prawdziwym hitem. Doskonale chronią przed słońcem, a także pasują do wielu stylizacji. Mogą mieć różne kształty. Jednym z najpopularniejszych są wspomniane wyżej pilotki.

fot. ImaxTree/AgencjaFree/Chanel

Kocie okulary to trend, który pokochały gwiazdy. Geometryczny, wydłużony i wąski kształt oprawek doskonale wpisuje się w trend na estetykę lat 90. Tego typu okulary chętnie wybierają blogerki, influencerki i uczestniczki letnich festiwali.

fot. ImaxTree/Agencja Free/Etam

Okulary marki Ray-Ban to absolutny must have dla wielbicieli kultowych marek. W ofercie firmy prym wiodą ponadczasowe modele: aviator, wayfarer, shooters i inne. Jednak co roku pojawiają się również ich unowocześnione wersje, a także zupełnie nowe wzory. Warto mieć choć jedne, bo to nie tylko kwintesencja stylu, ale również doskonała jakość.

fot. ImaxTree/Agencja Free/Ray-Ban

Okulary na rower mają dwa zadania - oprócz ochrony oczu przed słońcem, zabezpieczają przed wiatrem, a także owadami lub drobinami, które mogą unosić się z szosy. Powinny mieć opływowy kształt i być idealnie dopasowane do twarzy. Dobrze wybrać okulary polaryzacyjne, dzięki czemu zapewnimy sobie optymalne widzenie podczas uprawiania sportu w słoneczny dzień.

Styl schodzi na dalszy plan, choć producenci okularów rowerowych starają się modyfikować modele, by nadążać za trendami. I - co ciekawe - tego typu modele pojawiły się również na wybiegach światowych projektantów.

fot. ImaxTree/Agencja Free/Aaalto

Idealny model wybrany? Świetnie! Warto pomyśleć również o dobrej jakości etui na okulary, które zabezpieczy je przed uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniami.

