Jeden z internautów przyznał się na forum - a raczej pochwalił - jak nakłonił córkę do mycia rąk. Posunął się do drastycznego kroku, ale uznał, że to świetny pomysł i podał go dalej.

Lalka, która zmarła na koronawirusa



Ojciec (nick Ponto11 na forum) wyznał, że od momentu kiedy dowiedział się o koronawirusie, zachęcał dzieci do regularnego i sumiennego mycia rąk. Częste powtarzanie tej czynności nie przypadło do gustu jego 5-letniej córce, ale narastająca panika i nowe przypadki zachorowań skłoniły ojca do podjęcia dramatycznego dla dziecka kroku:

Wpadłem na pomysł, żeby wyrzucić jedną z jej lalek i powiedzieć jej, że zmarła na koronawirusa. Jest bardzo zdenerwowana, płacze, a moja żona powiedziała, że to była głupota. Chcę tylko ograniczyć szanse zarażenia się chorobą, zwłaszcza, że pracuję w domu opieki - wyznał internauta.

Spotkały go dwa rodzaje rekacji. Jedna była pochlebna - kilka osób uznało to za skuteczną metodę, by dziecko zaczęło dbać o higienę, ale większość czytelników forum dokonało słownego linczu na Ponto11.

Co narobiłeś? Może miałeś dobre intencje, niemniej jednak 5-latka jest przekonana, że zabiła swoją ukochaną lalkę. W tym wieku dzieci uwielbiają swoje zabawki bardziej, niż ludzi! - wytłumaczyła ojcu internautka.

Nie zabrakło też kilku słów wyjaśnienia, jak dziecko zareaguje na kłamstwo, gdy odkryje je za jakiś czas:

Nigdy nie okłamuj dziecka! To nigdy nie przynosi dobrych skutków, a gdy dowie się prawdy, straci do ciebie zaufanie - napisała internautka.

Cała sytuacja wywołała oburzenie i falę krytyki, a sam autor pomysłu zreflektował się i uznał, że jego czyn był idiotyczny i mógł inaczej rozwiązać problem niechęci do mycia rąk.

Teraz widzę, że to był głupi pomysł. Dałem jej lalkę pielęgniarki, aby ożywiła martwą lalkę i kazała jej umieścić ją na chwilę w pudełku na czas kwarantanny w celu wyzdrowienia. Żona też kupiła córce pachnące mydła. Mała dużo płakała z powodu śmierci swojej ulubionej lalki, więc mam nadzieję, że to wszystko odwrócę - napisał Ponto11.

Działanie było skuteczne, ale czy słuszne moralnie? Przesada czy jednak kreatywne podejście do egzekwowania zasad? Naszym zdaniem istnieją lepsze sposoby na nakłanianie dzieci do właściwego postępowania.

