„Oddaj nasz samochód i misie” - pięcioletni Kuba zwraca się do złodzieja. Mama chłopca przekazała poruszający apel

Pięcioletni Kuba marzy teraz o tym, by skradzione auto wróciło do rodziny. To ważne źródło utrzymania, dzięki któremu można opłacić rehabilitację chłopca. Kuba choruje na rdzeniowy zanik mięśni.