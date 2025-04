Chirurgiczne leczenie otyłości umożliwia zrzucenie kilogramów nawet tym chorym, u których diety nie przyniosły spodziewanych efektów. Ryzyko powikłań w czasie zabiegu jest niewielkie, a szanse na to, że pozbędziemy się otyłości – ogromne. Tego typu zabiegi nie są jednak dla każdego.

Wskazania

Operacje odchudzające (bariatryczne) wykonuje się u osób, które mają wskaźnik BMI powyżej 35 i występuje u nich zespół metaboliczny: m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej lub choroby stawów związane z ich przeciążeniem. Tego typu zabiegi polecane są również osobom, których BMI wynosi 40, nawet jeśli otyłości nie towarzyszy żadna inna choroba.

Rodzaje zabiegów

Nowoczesna chirurgia bariatryczna (czyli lecząca otyłość) to przede wszystkim operacje żołądka. Ich zadaniem jest zmniejszenie apetytu oraz wytworzenie sytości nawet po przyjęciu niewielkiej ilości jedzenia. Przed ich wykonaniem trzeba pójść na kilka dni do szpitala (konieczne jest wykonanie specjalistycznych badań i konsultacje z dietetykiem oraz psychologiem).

Najczęściej wykonywanymi w Polsce operacjami odchudzającymi są:

By-pass żołądkowy – polega na wytworzeniu z górnej części żołądka niewielkiego zbiornika (o wielkości ok. 30 ml), który zostaje połączony z jelitem cienkim.

– polega na wytworzeniu z górnej części żołądka niewielkiego zbiornika (o wielkości ok. 30 ml), który zostaje połączony z jelitem cienkim. Balon – do żołądka wprowadza się worek wypełniony roztworem soli fizjologicznej (to ogranicza ilość .

– do żołądka wprowadza się worek wypełniony roztworem soli fizjologicznej (to ogranicza ilość . Opaska – dzieli ona żołądek na dwie części. W pierwszym "zbiorniczku" mieści się mało jedzenia, dlatego szybko odczuwa się sytość.

– dzieli ona żołądek na dwie części. W pierwszym "zbiorniczku" mieści się mało jedzenia, dlatego szybko odczuwa się sytość. Mankietowa resekcja żołądka – polega na wycięciu fragmentu żołądka (pozostaje ok. 30 proc. objętości).

Wszystkie te zabiegi wykonuje się laparoskopowo.

Jak wygląda procedura

Aby poddać się zabiegowi odchudzającemu nieodpłatnie, trzeba dostać skierowanie do bariatry od lekarza pierwszego kontaktu. Dopiero lekarz specjalista może ustalić, czy konieczny jest zabieg, i wybrać rodzaj operacji. Czas oczekiwania na zabieg to zwykle ok. 6 miesięcy.

autorka tekstu jest redaktorką "Pani domu"