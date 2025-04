Co tu kryć – toksyny atakują nas wszelkimi możliwymi drogami i na wszelkie możliwe sposoby, znacząco osłabiając nasz organizm. Docierają do nas przez skórę, płuca, układ pokarmowy. I z każdym rokiem jest ich coraz więcej wokół nas. Wszystkiemu winien postęp cywilizacyjny, który z pozwala nam żyć dłużej i wygodniej. Okupione jest jednak niestety sporymi stratami, szczególnie jeśli chodzi o nasz zdrowie i samopoczucie. A co tak dokładnie nas truje? Oto skrócona lista winowajców:

pestycydy – związki przeznaczone do zwalczania insektów, gryzoni czy chwastów – przenikają do gleby, a dalej do warzyw, owoców, które potem trafiają na nasze stoły;

dodatki do żywności – trują nas głownie konserwanty,

– trują nas głownie konserwanty, związki metali ciężkich, głównie cyna oraz cynk (ze spalin samochodowych).

Program dla obojga

Toksyny umiejscawiają się w rożnych komórkach. Wiadomo jednak, że bardzo dużo jest ich w tkance tłuszczowej. Dlatego z każdym nadliczbowym kilogramem czujemy się gorzej – bardziej ociężali, smutni, bez energii. Aby odzyskać wigor, trzeba oczyścić organizm i schudnąć. Najłatwiej będzie wam to zrobić we dwoje. Zmobilizuj więc męża, by na tę prostą trzydniową dietę przeszedł razem z tobą. Jeśli zastosujecie się do naszych wskazówek, już po trzech dniach zauważycie, że nie tylko brzuch zrobił się płaski, ale także poprawiło się wasze samopoczucie.

Najważniejsze zasady diety

Jeśli pracujecie, zaplanujcie tę trzydniową kurację na weekend i zakończcie ją w poniedziałek.

W dniu poprzedzającym kurację zjedzcie 4–5 lekkich posiłków . Ograniczcie do minimum tłuszcz – na obiad przygotujcie kawałek gotowanego chudego mięsa z warzywami, a na kolację np. jogurt i owoc.

Przestrzegajcie godzin jedzenia i picia . Dieta została tak pomyślana, aby nie dochodziło do spadku cukru (glukozy) we krwi. Ostatni posiłek zjedzcie o 18.30.

Pijcie wodę. Pobudza ona nerki do wydalania toksyn i łagodzi głód.

Dzień 1

Godzina 8 i 9

Szklanka soku jabłkowo-pomarańczowego zmiksowanego z kilkoma łyżkami mleka i łyżką płatków owsianych lub otrąb.

Godzina 10

Szklanka niegazowanej wody mineralnej lub (jeśli jest ci chłodno) szklanka słabej zielonej herbaty.

Godzina 11, 13 i 15

Szklanka koktajlu przygotowanego z 200 ml jogurtu naturalnego, 2 szklanek soku z buraczków i 2 szklanek soku z marchwi. Jeśli lubisz, możesz dodać do tego napoju łyżkę posiekanej natki pietruszki, która działa moczopędnie.

Godzina 12, 14, 16

Szklanka wody mineralnej lub herbatka z pokrzywy.

Godzina 18

Sałatka przyrządzona z chudego mięsa (może to być np. połowa ugotowanej piersi kurczaka), jajka, sałaty lub kapusty pekińskiej, papryki i cebuli. Warzywnych składników nie musisz zbytnio ograniczać, bo zawierają bardzo mało kalorii. Nie przesadzaj jednak z ich ilością, aby nie rozpychać żołądka, który ma wielkość mniej więcej dwóch pięści (zadaniem diety jest także obkurczenie go). Raczej nie dodawaj do sałatki żadnego oleju, przypraw ją tylko odrobiną soli.

Godzina 18.30

Szklanka odtłuszczonego bulionu mięsno-warzywnego lub warzywnego.

Dzień 2 i 3

Godzina 8

Sałatka z melona, jabłka, gruszki i grejpfruta. Zjedz pełną miseczkę takiej sałatki.

Godzina 9

Szklanka ciepłej wody z plasterkiem cytryny lub pomarańczy.

Godzina 10

Nieduży banan. Jest trochę bardziej kaloryczny niż inne owoce, ale ponieważ potrzebujesz energii, jego zjedzenie dobrze ci zrobi.

Godzina 11

Szklanka cieplej wody

Godzina 12, 14, 16

Sałatka z cytrusami

Na jedną porcję weź po jednym owocu pomarańczy, kiwi i ćwiartkę cytryny. Uzupełnij sałatkę winogronami lub mrożonymi truskawkami, możesz także dodać kilka listków melisy lub szczyptę suszonej. Za każdym razem przyrządzaj świeżą sałatkę, ponieważ pokrojone owoce szybko tracą witaminę C.

Godzina 13, 15 i 17

Szklanka cieplej wody

z cytryną

Godzina 18

Warzywa z dipami. Zmiksuj po 100 g chudego twarożku i jogurtu naturalnego. Podziel na kilka porcji, każdej nadaj inny smak, dodając np. koncentrat pomidorowy, chrzan, curry itp. Zjedz z warzywami.

Godzina 18.30

Szklanka zielonej herbaty lub szklanka chudego bulionu.