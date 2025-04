Po wakacjach nasze włosy są często suche, szorstkie, wypłowiałe. Jak temu zapobiec?

Spryskuj je sprayem codziennie przed plażowaniem. To bardzo ważne, zwłaszcza, jeśli moczysz włosy w morzu. Odczyn wody morskiej jest zasadowy, a to sprawia, że włosy łatwo pęcznieją i rozchylają się ich łuski. Wtedy ucieka z nich wilgoć, szybko stają się łamliwe i szorstkie. By tego uniknąć, po wyjściu z morza spłucz włosy wodą mineralną z butelki i ponownie zaaplikuj ochronny spray. Nie jest to konieczne nad Bałtykiem, z powodu niskiego zasolenia morza.

2. Po plażowaniu umyj głowę szamponem z serii przeciwsłonecznej i nałóż odżywkę z filtrem.

Jej zadaniem będzie ochrona włosów przed płowieniem. Jeśli nie masz takiego preparatu, wylej na dłoń porcję zwykłej odżywki i dodaj do niej łyżeczkę mleczka do ciała z filtrem SPF 50. Zadziała podobnie!

3. Do stylizacji fryzury stosuj latem kosmetyki

z filtrami UV.

Tego typu preparaty (pianki, żele, lakiery) ułatwiają układanie włosów, nadają im połysk oraz zapobiegają utracie pigmentu.

Aleksandra Jaworska "Przyjaciółka"

