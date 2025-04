Kosmetyki do włosów z filtrami UV są tak samo ważne, jak te do skóry twarzy czy całego ciała. Odpowiednio chronią przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, dzięki czemu pozwalają zachować wymarzony kolor pasm i odpowiednie nawilżenie na dłużej.

Warto wiedzieć, że zniszczenia spowodowane nadmierną ekspozycją na słońce są nieodwracalne, promieniowanie słoneczne niszczy aminokwasy i rozrywa niektóre wiązania białkowe, co bardzo osłabia strukturę włosa.

Do wakacyjnej kosmetyczki obowiązkowo wrzuć przynajmniej jeden produkt do włosów chroniący przed słońcem. Do wyboru masz spraye, odżywki i maski oraz szampony. Zajrzyj do naszego przeglądu - znajdziesz tam kosmetyki do włosów z filtrami UV od 19 do 109 zł.

Spraye do włosów z filtrami UV

Najwygodniejszymi produktami do włosów z filtrami UV są spraye - możesz wrzucić je do plażowej torebki i używać wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Mają lekką, nieobciążającą włosów formułę, więc sprawdzą się nawet przy bardzo cienkich włosach.

To osłabia strukturę włosów, które w konsekwencji wysuszają się, stają się szorstkie i łamliwe.

Szampony do włosów z filtrami UV

Na rynku dostępne są również szampony z filtrami UV. Wystarczy umyć nim włosy, nałożyć ulubioną odżywkę (dobrze jest korzystać z odżywki z tej samej co szampon serii) i całość spłukać.

Odżywki i maski do włosów z filtrami UV

Jeśli szampon z filtrami to dla ciebie za mało, sięgnij po odżywki i maski chroniące kolor - najczęściej mają formułę bez spłukiwania.

Nałóż ją na mokre pasma i wysusz włosy. Pamiętaj, aby używać niezbyt dużych ilości produktu - potrafią sprawić, że fryzura traci na objętości.

Olejki do włosów z filtrami UV

Bardzo wygodną formą są również olejki z filtrami UV. W umyte i wysuszone włosy wetrzyj odrobinę produktu i przeczesz pasma palcami. Olejki dodatkowo zmiękczają i regenerują włosy, dzięki czemu lepiej się układają.

