Zgodnie ze zmianami kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku lat 65. Za poparciem projektu głosowało 430 posłów, za opowiedziało się 262, przeciw 149, wstrzymało się 19.



Prezydencki projekt, zapowiadany już w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy o obniżeniu wieku emerytalnego, trafił do Sejmu już pod koniec listopada 2015 roku. Do tej pory wiek emerytalny wynosił 67 lat, niezależnie od płci.

4000 złotych dla matek, które urodzą chore dzieci

Projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego nie przewiduje wydłużenia okresu, w którym niektórzy rolnicy mogliby odchodzić na wcześniejszą emeryturę (kobietom w wieku 55 lat i mężczyznom w wieku 60 - po spełnieniu pewnych warunków). Przepisy te wygasają wraz z końcem 2017 r.

Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że wcześniejsze przejście na emeryturę będzie dobrowolne i nie każdy będzie musiał z tego skorzystać.

Już wczoraj dyskutowano nad projektem w sejmie. Głosy pojawiły się różne. "To nie niższy wiek emerytalny, a niskie zarobki Polaków są powodem niskich świadczeń emerytalnych" - przypominała w Sejmie minister Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta.

Surówka-Pasek odnosząc się do zarzutów podnoszonych przez opozycję, że obniżenie wieku emerytalnego doprowadzi do wypłat głodowych emerytur skomentowała, że długość opłacania składek nie jest podstawowym kryterium decydującym o wysokości świadczenia. Minister dodała: