Wyobrażacie sobie zakupy prostsze, niż przejście przez ulicę? Trwające krócej, niż założenie konta w sklepie online? Amazon Go otwiera sklep, który eliminuje najmniej przyjemne elementy zakupów: kolejki do nas, tłok spowodowany nimi, przemierzanie dużych przestrzeni, niewygody dokonywania płatności. Nie ma kasjerek, a wystarczy... aplikacja.

Już nie będziesz dostawać białej gorączki na zakupach

Dla wielu z nas to projekt przyszłości, prawdziwa rewolucja. Jak działa sklep Amazon Go, który w styczniu 2017 ma mieć swoją oficjalną premierę? Jak wygląda to cudo i czemu się zachwycamy?

Amazon

Sklep Amazon Go: mieści się w Seattle. Na półkach znajdują się typowe towary spożywcze jak chleb, mleko itd. Zajmuje ponad 167 m kw. czyli jest względnie kameralny. Dostępu do sklepu strzegą bramki. Ty: wchodzisz, bierzesz towar i wychodzisz. Przy wejściu uruchamia się aplikację i skanuje kod QR, jak podczas skanowania karty miejskiej. Nie trzeba nawet specjalnie zwalniać kroku. Aplikacja powiązana jest z kontem Amazona - tym samym, z którego robi się zakupu w e-sklepie. Na filmie może wygląda to na kradzież ale nie - do całego procesu "zgarniania" produktów to torby jest potrzebna aplikacja. W momencie, gdy zabierasz towar z półki, zostaje automatycznie dodany to twojego rachunku.

Amazon

Kiedy w Polsce? Prosimy, prosimy!

Na razie trwają testy - tylko pracownicy internetowej firmy mogą z niego korzystać. Zwykli klienci będą mogli odwiedzić lokal na początku 2017 r. Amazon planuje otworzyć ok. 2 tys. takich placówek na terenie USA w ciągu następnej dekady. A w Europie? Firma nie przewiduje na razie wdrożenia tego rozwiązania na naszym kontynencie...

