Nowy spot MEN zaskoczył. Niestety negatywnie. Co widzimy w krótkim, bo zaledwie 30-sekundowym filmiku? Inteligentny syn (chłopiec) siedzi na kanapie i programuje. Uruchamia iRobota, ekspres do kawy, czy odtwarzacz muzyczny. Pochłonięta sprzątaniem matka nie wie, co się dzieje. Na szczęście inteligentny chłopiec wszystko jej wyjaśnia. By pomóc mamie i dać jej więcej czasu dla rodziny, postanowił zaprogramować inteligentne mieszkanie. Brzmi świetnie! Zupełnie jak reklama z czasów PRL...

Rola kobiety

Kobieta to matka, żona, sprzątaczka i kura domowa. Do tego nie zna się na nowej technologii. Jest nią przerażona. Na dodatek jej współczynnik inteligencji jest rażąco niski. Niższy niż IQ jej syna. Przerażające! Ale może właśnie tak powinna być współczesna Polka? Syn, co akurat mu się chwali, zaprogramował dla niej inteligentny dom. Ale nie po to, by mogła iść z koleżankami na kawę, zakupy, czy zwykłe babskie ploty. Zrobił to, by mama maiła więcej czasu dla rodziny. Super! Rodzina jest najważniejsza i w pełni się z tym zgadzam, ale dlaczego na każdym kroku rola kobiety musi być tak ściśle związana z typowo domowymi czynnościami? Czemu Matka Polka nie może występować w funkcji spełniającej się pani dyrektor? Czemu musi wycierać kurze? Czemu non stop upowszechnia się taki obraz kobiety?

Chłopcy zawsze lepsi

Ale oprócz stereotypowej matki mamy też stereotypowe dziecko. Syn (mężczyzna) dominuje. To on zna się na komputerze, jest inteligentny i wszystko potrafi. Dlaczego na kanapie z laptopem nie siedzi córka? Czyżby dziewczynki były zbyt głupiutkie na bycie programistkami? Czy może nie wpisują się w polski stereotypowy model rodziny?

