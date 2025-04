Cenisz sobie wygodę robienia zakupów przez Internet? Bez wątpienia masz rację. Nie wstając z kanapy możesz zamówić właściwie wszystko, co tylko zechcesz, często także w cenie o wiele niższej, niż w stacjonarnym sklepie. Kurier dostarczy zamówiony towar pod twoje drzwi, a transakcji możesz dokonać bezgotówkowo. Coraz większą popularność i łatwość zakupów w sieci docenili także złodzieje.

Reklama

Sklep, który nigdy nie istniał w rzeczywistości

Jak grzyby po deszczu powstają kolejne sklepy internetowe, które wyglądają na godne zaufania. W rzeczywistości jednak zamówionego towaru nigdy nie otrzymasz, stracisz za to pieniądze ze swojego konta – i to nie tylko w wysokości kwoty za zakupy! O co chodzi? Dziś bez problemu każdy może założyć sklep internetowy i zaoferować na nim towar, który w rzeczywistości wcale nie musi istnieć. Takie miejsca kuszą atrakcyjną ceną, często o wiele niższą, niż oferuje konkurencja. Kłopoty zaczynają się przy płatnościach – niczego nie świadomy klient jest zwyczajnie okradany. Jak to działa?

MojeKlocki.com – zamiast towaru, puste konto

Najnowszym przykładem misternie uknutego oszustwa internetowego jest sklep z klockami popularnej firmy. Składasz zamówienie, a kiedy chcesz dokonać płatności, na ekranie pojawia się komunikat o przerwie technicznej. Niedługo potem na numer telefonu, który podałaś przy zamówieniu, przychodzi wiadomość SMS z linkiem, pod którym możesz dokonać zapłaty. Problem w tym, że link prowadzi do fałszywej strony pośrednika płatności. Oszuści, mając już login i hasło do konta w banku, a także jednorazowy kod do potwierdzenia transakcji, w mgnieniu oka mogą dokonać przelewu z twojego konta na dowolną kwotę. Z punktu widzenia banku – przelewu dokonał właściciel konta. Przed sposobem działania sklepu MojeKlocki.com ostrzega serwis Zaufana Trzecia Strona.

Jak ustrzec się przed internetowymi złodziejami?

Decydując się na zakupy w sklepie internetowym, który widzisz po raz pierwszy, bądź czujna. Zwróć uwagę na kilka faktów:

czy strona płatności jest szyfrowana ? Chodzi o przedrostek https:// przed adresem oraz zieloną kłódkę przed nim. Jeśli nie – zrezygnuj z zakupów dla własnego bezpieczeństwa

? Chodzi o przedrostek https:// przed adresem oraz zieloną kłódkę przed nim. Jeśli nie – zrezygnuj z zakupów dla własnego bezpieczeństwa czy sklep umożliwia różne formy płatności, poza przelewem ? Chodzi na przykład o płatność kodem BLIK, kartą czy przesyłkę za pobraniem.

? Chodzi na przykład o płatność kodem BLIK, kartą czy przesyłkę za pobraniem. czy sklep oferuje towar w cenie znacznie niższej, niż u konkurencji? Różnica kilku lub kilkunastu złotych na droższych produktach nie musi oznaczać niczego złego. Jeśli jednak różnica w cenie sięga kilkunastu czy kilkudziesięciu procent – uważaj. To może być pułapka zachęcająca klienta!

Reklama

Zobacz także:

Nie daj się internetowym oszustom! To powinnaś wiedzieć!

Dostałaś maila o zwrocie podatku? Bądź czujna, to może być oszustwo!

Jak rozpoznać fałszywy sklep internetowy? To ważne!