Jeszcze w tym roku w Warszawie ma powstać IKEA dla Firm. Co to takiego? Chodzi dokładnie o miejsce, gdzie przedsiębiorcy otrzymają wsparcie przy projektowaniu i urządzaniu biur. Co ważne, to pierwsza taka inicjatywa na świecie.

Jak podkreśla Roy Dewar, dyrektor nowego sklepu IKEA w Warszawie:

Mamy linię dla biznesu w naszych sklepach od wielu lat, ale teraz stanie się dużo łatwiej dostępna. Otworzymy tego typu obiekt w centrum Warszawy w kolejnych miesiącach tego roku. To będzie miejsce, w którym będzie można załatwić wszystko od razu: zaprojektować i uzyskać porady. Zakres naszej oferty jest idealny dla domu, ale może być idealny także dla biznesu.

W centrum przedsiębiorcy mają uzyskać pomoc w projektowaniu biura, wyborze mebli i akcesoriów. Będzie można przyjść, zaplanować i skoordynować - doradcy będą na miejscu. To będzie miejsce dla wszystkich rodzajów biznesu, z naciskiem na małe i średnie firmy, ale nie tylko dla biur, lecz także dla hoteli czy restauracji.

Oprócz tego IKEA w 2018 roku otworzy trzeci sklep w Warszawie, na Woli. Plany ekspansji w sieci i w kanale tradycyjnym wiążą się także ze zwiększaniem zatrudnienia. Do nowego sklepu IKEA chce zatrudnić 450 osób, w tym ok. 40 menadżerów. Pracownicy mogą liczyć na konkurencyjne stawki, m.in. minimalne wynagrodzenie, które wynosi 20 zł brutto od stycznia 2017 roku oraz pakiet dodatkowych korzyści. Wśród nich jest plan emerytalny, który oferuje obecnie tylko ok. 5% firm na polskim rynku.