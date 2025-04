IKEA przyzwyczaiła nas do tego, że hołduje zasadzie maksymalnego wykorzystania przestrzeni i upchania wszystkiego, co potrzebne, na 20 metrach kwadratowych. Nowy katalog nie tyle skłania się ku użyteczności, co raczej skupia się na designie i artyzmie. Ten lookbook IKEA 2018 zaskakuje elegancją i estetyką.

IKEA 2018 - nowy katalog

Nie jest tak, że zmiana kierunku IKEA się nam nie podoba - jest to zupełnie naturalna kolej rzeczy. IKEA od lat dyktuje trendy i odpowiada na potrzeby użytkowników, a tym razem stawia na estetykę i zrywa ze skandynawskim klimatem, białymi ścianami i minimalizmem. Pojawiają się złote elementy (sztućce), pudroworóżowe talerze, kanciaste obszerne fotele i dużo przestrzeni. Nic nie jest przypadkowe, a meble nie tylko są towarzyszami życia, lecz mają swoje miejsce i przestrzeń.

IKEA w nowym katalogu pokazała dużo nowości, które z pewnością podzielą was na entuzjastów nowego, barwnego i intensywnego stylu oraz na przeciwników urządzania wnętrz z udziałem wyrazistych barw takich jak ciemna zieleń, róż, malina. Zerknijcie do galerii - premiera katalogu IKEA już 21 sierpnia!

