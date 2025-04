Przestronna garderoba, wypełniona najpiękniejszymi butami, szałowymi sukienkami i torebkami od projektantów, to chyba marzenie każdej z nas. Szczęśliwe posiadaczki dużych mieszkań i domów, często mogą spełnić tę potrzebę. Te które mieszkają w niewielkich kawalerkach, zazwyczaj muszą zadowolić się szafą. Warto pamiętać jednak, że nawet jeśli garderoba nie została przewidziana w pierwotnym projekcie mieszkania lub domu, można ją wydzielić w bardzo prosty sposób.

Można ją wydzielić np. we wnęce sypialni. Stworzenia garderoby nie warto traktować jako straty metrażu - jej zaaranżowanie sprawia, że nie trzeba wstawiać do pomieszczenia przepastnej szafy czy komody, dzięki czemu wolna przestrzeń pozostaje do naszej dyspozycji.

Jak zaaranżować garderobę?

O czym należy pamiętać, przy planowaniu i urządzaniu garderoby? Jak urządzić garderobę?

Swobodnie można korzystać nawet z pomieszczenia o powierzchni 3 m 2.

Nie zapomnij o szufladach - ich optymalna szerokość to około 60 cm, a głębokość to 14-18 cm.

Nie wybieraj głębokich półek - najłatwiej jest umieszczać ubrania w jednym rzędzie. Jeśli będziesz układać je podwójnie, sięganie do głębi półeczki prędzej czy później (a nawet prędzej...) sprawi, że pojawi się bałagan.

- najłatwiej jest umieszczać ubrania w jednym rzędzie. Jeśli będziesz układać je podwójnie, sięganie do głębi półeczki prędzej czy później (a nawet prędzej...) sprawi, że pojawi się bałagan. Pantografy, czyli ruchome drążki, to bardzo wygodna opcja. Jeśli jednak chcesz zamocować drążki na konkretnej wysokości, pamiętaj - dla koszul i bluzek optymalna wysokość to 105-120 cm, natomiast dla sukienek, kombinezonów i płaszczy będzie to 175-200 cm.

Warto zdecydować się na oświetlenie punktowe w garderobie. Szczególnie efektownie będą prezentować się światełka LED-owe, porozmieszczane np. nad półkami.

Wnętrze garderoby najlepiej wykleić tapetą.

Na najwyższych półkach umieść rzeczy najrzadziej używane lub te sezonowe - zimą przekładaj na nie szorty, a latem grube swetry. To najbardziej praktyczna opcja.

Ustawione pod kątem półeczki mieszczą więcej par butów, niż te zamontowane regularnie. Jeśli obuwie jest rzadko używane, umieść w nim prawidła (albo po prostu wypełnij tekturą lub gazetami).

Równie przydatne są dodatkowe elementy - np. metalowe kosze, w których można ułożyć pościel lub ręczniki. Potrzebne będą też kosze wypełnione materiałowymi workami, w których zazwyczaj przechowuje się np. nieuprasowane ubrania.

W garderobie warto zamontować kratkę wentylacyjną - jeśli w maleńkim pomieszczeniu zabraknie ruchu powietrza, może pojawić się nieprzyjemny zapach.

