To na pewno kot? Jest pomarszczony, nie ma sierści i ma wiecznie niezadowoloną minę. Xherdan jest sfinksem kanadyjskim. Mieszka w Szwajcarii.

„Skradł moje serce, jak go tylko zobaczyłam. Jest wyjątkowy” – mówi Sandra Filippi, właścicielka kota. Kobieta postanowiła codziennie uwieczniać zwierzaka o kontrowersyjnej urodzie – robi mu zdjęcia i publikuje na Instagramie.

Xherdan ma swoje konto od niecałego roku i ponad 8 tysięcy obserwujących, których ciągle przybywa. I nic dziwnego!

Same zobaczcie w naszej galerii tę nietypową kocią gwiazdę internetu.

