Niektóre kosmetyczne trendy docierają do nas z Azji, inne pomysły na powstrzymanie starzenia powstają w europejskich laboratoriach. Co nowego na rynku?

Reklama

Kremy z jadem stosuje znana z ekologicznego stylu życia aktorka Gwyneth Paltrow. Podkreśla, że to naturalny i bezpieczny dla skóry sposób na walkę ze zmarszczkami. Multimasking opiera się na założeniu, że każda część naszej twarzy ma inne potrzeby i wymaga innej pielęgnacji. Błyszczyki powiększające usta (tzw. lip plumpers) nikogo już nie dziwią. Teraz nadeszła pora na wypełniacze pod oczy, czyli eye plumpers. To kosmetyki, które mają natychmiastowo poprawić wygląd okolic oczu.

Jad węża



Występujący w Tajlandii i Malezji wąż, zwany Temple Viper wydziela w jadzie aminokwasy, które blokują sygnały wysyłane przez nerwy do mięśni, co zapobiega kurczeniu się skóry i powstawaniu zmarszczek mimicznych. Jednak w przeciwieństwie do botoksu, paraliż mięśni twarzy jest niemożliwy. Twórcy preparatów na bazie wężowego jadu obiecują, że tuż po całkowitym wchłonięciu się specyfiku w skórę następuje widoczne zmniejszenie zmarszczek o 36 procent. Ponadto jad węża wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, tzn. chroni skórę przed działaniem wolnych rodników, które odpowiadają za przyspieszony proces starzenia. Zabiegi z użyciem jadu są także w ofercie gabinetów kosmetycznych.

Eye plumpers

Okolice oczu często zdradzają nasz wiek. Teraz to może się zmienić dzięki kosmetykowi zwanemu eye plumper. To połączenie rozświetlacza z preparatem intensywnie nawilżającym, zawierającym uderzeniową dawkę kwasu hialuronowego. Błyskawicznie wypełnia drobne zmarszczki i sprawia, że skóra dolnych powiek staje się gładka. Znikają zasinienia oraz dołki, które nadawały twarzy zmęczony i starszy wygląd. Pozostawia na skórze transparentną, nieskazitelną powłokę.

Multimasking

Jeśli do tej pory nakładałaś jedną, najczęściej nawilżającą maseczkę na twarz, pora to zmienić. Kosmetolodzy zwracają uwagę na to, że efekt naszej pielęgnacji będzie idealny, dopiero wtedy, gdy uwzględnimy wszystkie potrzeby naszej skóry. Na czole często jest tłusta, na policzkach naczynkowa, a pod oczami sucha i wrażliwa. Jeśli już zdiagnozujesz swoją cerę, możesz kupić kilka opakowań różnych masek i stosować je na poszczególne miejsca na twarzy. Dostępne są także gotowe zestawy maseczek.

Zobacz także:



Trendy w makijażu 2016

Moda lato 2016