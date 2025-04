Jakie kosmetyki powinna kupić miłośniczka makijażu w nadchodzącym wiosennym sezonie? Będzie 5 najważniejszych produktów: jasnoróżowa szminka, rozświetlacz, miętowa kredka do oczu, niebieskie cienie do powiek i takie w kolorze zimnego, starego złota. To właśnie największe nowości na wiosnę 2016. Podejrzewamy, że matową, czerwoną szminkę, czarny eyeliner i róż do policzków zawsze macie w swoich kosmetyczkach - one również odgrywają kluczową rolę w wiosennym makijażu.

Naszym zdecydowanym faworytem jest super naturalny, ale bardzo mocno rozświetlony makijaż. Doskonale prezentuje się przy lekko opalonej cerze i pięknie modeluje buzię. Bardzo spodobał nam się pomysł aplikacji dużych drobinek brokatu nad górną powieką - na letnią imprezę idealne!

