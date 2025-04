Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolny. Sprawdź na jakich zasadach 300+ jest przyznawane w tym roku.

Składanie wniosków o 300+ od 1 lipca

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową: w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie). Ze względu na pandemię koronawirusa, rekomendowana jest droga elektroniczna.

Wnioski o świadczenie dla dzieci z rodzin zastępczych są przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie i w tym wypadku nie ma zastosowania droga elektroniczna (do powiatowego centrum pomocy rodzinie).

Złożenie wniosku o nowe 300+ podczas wakacji gwarantuje pieniądze w ciągu 2 miesięcy od wypełnienia dokumentu, a więc pieniądze pojawia się na koncie przed 1 września lub w trakcie kompletowania wyprawki dla dziecka tuż po rozpoczęciu roku szkolnego.

Zmiany w 300+ dotyczą także uproszczonej procedury: zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby wnioskujące o świadczenie otrzymają decyzję o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail lub osobiście w urzędzie. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

Dla kogo jest świadczenie 300+?

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym lub zerówkowym. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i dla dorosłych. Jest natomiast wypłacane na dziecko do 20 r.ż. lub do 24. r.ż. w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Co ważne, 300+ nie jest zależne od dochodów.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje, gdy dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej, jeśli zapewnia pełne utrzymanie.

Świadczenie „Dobry Start” będzie wypłacane na wniosek:

rodzica,

opiekuna prawnego,

opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,

osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącą się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Jak wypełnić wniosek o 300+?

Wniosek o 300+ online przez PUE ZUS

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Wniosek elektroniczny jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek tutaj.

Wniosek o 300+ online przez Emp@tia

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. Umożliwia składanie wniosków przez internet o zasiłki związane z rodziną. Zmianą w 300+ jest zatem również to, że od 1 kwietnia przez stronę empatia.mrpips.gpv.pl złożysz wniosek online o świadczenie „Dobry Start”.

