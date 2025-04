Niedługo nadejdzie czas na noworoczne postanowienia i zmiany. Prym we wszystkich rankingach wiedzie zrzucenie paru kilogramów oraz uprawianie sportu... Są jednak też bardzo małe, pozornie irytujące i niewygodne nawyki, które mogą naprawdę zaprocentować w przyszłości. Warto wprowadzić je w życie już dzisiaj!

1. Słodzić każdą herbatę o łyżeczkę mniej

Zewsząd słyszymy, że cukier to biała śmierć. Trudno jest jednak z niego zupełnie zrezygnować. Wiele z nas nie wyobraża sobie nieposłodzonej kawy czy herbaty. A może... słodzić po prostu odrobinę mniej? Różnica smakowa nie będzie mocno odczuwalna, a twój organizm z pewnością będzie ci wdzięczny. Dostarczysz mu znacznie mniej kalorii! Zamiast dwóch łyżeczek, zacznij wsypywać jedną.

2. Porozmawiać z kimś nieznajomym

Dla niektórych z nas to nic niezwykłego, inni ciągle mają przed tym opory. W czasach, gdy komunikacją miejską wszyscy podróżują z nosami wlepionymi w swoje telefony i tablety, rozmowa z obcymi stała się archaicznym reliktem przeszłości. Czasem warto przełamać krępującą ciszę w przedziale pociągu pospiesznego. Nie namawiamy cię do nachalnego zagadywania do wszystkich, ale rozejrzyj się dookoła... Często spotykamy samotne, starsze osoby, którym nawet rozmowa o pogodzie mogłaby sprawić wielką radość.

3. Wziąć udział w wolontariacie

Są ludzie, dla których wolontariat to chleb powszedni. Akcje społeczne i charytatywne to ich żywioł. Ale jeśli jeszcze nigdy nie pomagałaś w schronisku ani nie brałaś udziału w zbiórce żywności, zrób to po raz pierwszy. Pomaganie na początku wydaje się być trudne, ale... dobro zawsze wraca!

4. Być offline

Może to kuriozalne przeczytać taką propozycję właśnie w internecie, ale... wieczne bycie online jest przekleństwem naszych czasów. Może wyznaczysz sobie chociaż określoną porę dnia, kiedy zawsze jesteś niedostępna (i nie mamy tutaj na myśli godzin nocnych)? Odłóż telefon do drugiego pokoju, albo chociaż wyłącz LTE. Nie odpalaj komputera. Plusów chyba nie trzeba wyliczać.

5. Oszczędzać co miesiąc określoną sumę

Kwotę trudno określić. Dla niektórych odłożenie miesięcznie 50 złotych może być ogromnym wysiłkiem, a dla innych zaoszczędzenie 1000 nie jest żadnym wyczynem. Liczy się konsekwencja!