Pies o imieniu Jax to ulubieniec małżeństwa Emmy i Liama, ale gdy na świecie pojawił się synek pary, to właśnie maluszka obdarzył największymi względami. Dziś Marley ma 1,5 roku, a pies wprost... nie odstępuje go ani na krok!

Niezwykła przyjaźń chłopca i psa

Czworonóg bardzo ciepło przyjął pojawienie się w domu kolejnego członka rodziny i najwyraźniej zapragnął zostać jego opiekunem. Z oddaniem towarzyszy chłopcu podczas zabaw, spacerów i odpoczynku. Wspólne drzemki chłopca i psa wzruszają fanów rodziny do łez, widać, że zwierzę i dziecko łączy niezwykła więź.

Zdjęcie nie jest wprawdzie najlepszej jakości, ale tylko spójrzcie na tę dwójkę - napisała mama chłopca.

Instagramowy profil stworzony przez mamę chłopca zyskuje coraz większą popularność, a czworonóg towarzyszy dziecku podczas niemal każdej czynności. Jest obecny przy kąpieli chłopca, usypianiu i karmieniu.

Rodzina mieszka w Glasgow, w wolnym czasie uwielbia wędrówki górskimi szlakami. Cała czwórka lubi aktywny odpoczynek ani chłopcu, ani psu nie brakuje energii do wspólnych zabaw. Gdy tylko Jax usłyszy o spacerze, jest gotów by wyjść.

Jak wspomina Emma, beagle często kładł głowę na jej brzuchu, gdy jeszcze była w ciąży. Najwyraźniej już nie mógł doczekać się narodzin chłopca. Mały Marley pojawił się w domu pod koniec grudnia 2018 roku.

Relacja, jaka zrodziła się między najmłodszym członkiem rodziny a pupilem, przerosła oczekiwania pary. Obawiali się tego, że Jax może poczuć się odtrącony, gdy większość swojej uwagi będą musieli poświęcić dziecku.

Nic takiego się nie stało, a Marley zyskał opiekuna i kompana do zabaw.

