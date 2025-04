Aqua aerobik polega na wykonywaniu sekwencji ćwiczeń w wodzie, zwykle przy muzyce, z wykorzystaniem układów choreograficznych. Tego typu zajęcia znajdziesz niemal na każdym basenie. Dzięki tej aktywności schudniesz, wyrzeźbisz i wzmocnisz ciało. Poprawi się też twoja koordynacja ruchowa. Dlaczego jeszcze warto zapisać się na aqua aerobik?

To trening grupowy w całości wykonywany w wodzie. Od klasycznego fitnessu aqua aerobik odróżnia to, że w trakcie ćwiczeń wykorzystywany jest opór wody, co zwiększa wysiłek osoby ćwiczącej. Trening odbywa się na basenie pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Ważne - aby trenować aqua aerobik, wcale nie musisz umieć pływać.

Jak wyglądają zajęcia? Instruktor stoi na brzegu basenu lub w wodzie i kolejno demonstruje ćwiczenia. Pokazuje, na co zwrócić uwagę, aby ćwiczenie wykonać poprawnie technicznie. Następnie uczestnicy zajęć razem w rytm muzyki powtarzają sekwencje ćwiczeń.

Zajęcia mogą odbywać się na różnej głębokości:

płytkiej - woda sięga do pasa,

średniej - woda sięga do klatki piersiowej,

głębokiej - stopy nie dotykają do dna, korzysta się wtedy ze specjalnych pasów zwiększających wyporność.

Trening w wodzie może mieć różną intensywność. Zwykle trwa od 30 do 60 minut.

Taka forma wodnego treningu wpływa na wzmocnienie i uelastycznienie mięśni oraz wysmuklenie sylwetki. Pół godziny aqua aerobiku pozwala spalić ok. 250 kalorii. Wiele kobiet podkreśla, że dzięki tym ćwiczeniom zmniejszył się u nich cellulit.

Regularne chodzenie na zajęcia poprawia krążenie krwi i wydolność oddechową, a także pozytywnie wpływa na kondycję organizmu. Woda dodatkowo sprawia, że ten rodzaj ćwiczeń świetnie relaksuje i odstresowuje.

Aqua aerobik daje widoczne efekty m.in dlatego, że opór, jaki stawia woda, nie tylko amortyzuje ewentualne urazy, ale również zwiększa efektywność wykonywanych ćwiczeń. W wodzie każdy jest lżejszy, np. kobieta o wadze 70 kg w basenie będzie lżejsza o ok 6 kg, dzięki czemu wykonywanie ćwiczeń przyjdzie jej z większą łatwością.

Ciśnienie hydrostatyczne wody pomaga w utrzymaniu prawidłowej sylwetki podczas zajęć oraz umożliwia dłuższe wykonywanie pojedynczych ćwiczeń bez narażania na szybkie zmęczenie mięśni.

Na zajęcia aqua aerobiku może przyjść każdy, bez względu na wiek, płeć, kondycję i poziom wyćwiczenia. To trening, na który często decydują się osoby początkujące. Ta forma aktywności polecana jest również osobom otyłym, z problemami z kręgosłupem oraz w podeszłym wieku, ponieważ w wodzie obciążenie ciała nie jest tak duże, jak w trakcie tradycyjnych ćwiczeń.

Z tego powodu aqua aerobik można uznać za jeden z najbezpieczniejszych i najmniej kontuzyjnych sportów. Woda odciąża stawy oraz dodatkowo spełnia rolę masażera. Wielu lekarzy poleca właśnie pływanie albo aqua aerobic również ludziom cierpiącym na schorzenia stawów.

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym „sprzętem”, bez którego nie obędzie się osoba uprawiająca aqua aerobik, będzie kostium do pływania oraz czepek. Reszta narzędzi jest oferowana przez pływalnię, na której odbywają się zajęcia. Wszystko zależy od trenera, ale do najczęściej wykorzystywanych przyrządów należą:

pasy wypornościowe (zrobione z pianki, zapina się je wokół tułowia, dzięki czemu pozwalają one unosić się na powierzchni wody),

(zrobione z pianki, zapina się je wokół tułowia, dzięki czemu pozwalają one unosić się na powierzchni wody), makarony (rurki wykonane z pianki),

(rurki wykonane z pianki), piankowe sztangi i hantle ,

, deski do pływania ,

, piłki.

Choć są to bardzo lekkie sprzęty, prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero w chwili, gdy musisz ćwiczyć z tymi sprzętami zanurzonymi pod wodą. Uwierz, to zadanie do łatwych nie należy.

Sprzyja utracie masy ciała. Zmniejsza cellulit. Zwiększa wydolność organizmu. Odciąża i zwiększa ruchomość stawów. Zwiększa elastyczność mięśni, więzadeł i ścięgien. Usprawnia krążenie. Zwiększa gęstość tkanki mięśniowej. Dotlenia organizm. Poprawia samopoczucie. Ćwiczenia stosowane po porodzie pomagają zwalczać częstą dolegliwość, jaką jest nietrzymanie moczu.

