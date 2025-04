Choć cellulit to naturalna część kobiecego ciała, wiele osób chce się go pozbyć. Cellulit jest szczególnie widoczny na udach i pośladkach. Jest kilka sprawdzonych sposobów na pozbycie się cellulitu za pomocą diety i ćwiczeń.

Cellulit to nic innego jak odkształcona tkanka tłuszczowa. Wyglądem przypomina skórkę pomarańczową i tak często jest nazywany.

Cellulit najczęściej uwidacznia się na:

udach,

pośladkach,

brzuchu,

ramionach.

Cellulit jest naturalną tkanką i mają go niemal wszystkie kobiety (od 80 do 90%), ale także mężczyźni. Cellulit dotyka kobiet częściej niż mężczyzn ze względu na inny rozkład tkanki tłuszczowej w ciele i działalność żeńskich hormonów płciowych.

Charakterystyczny wygląd cellulitu powstaje pod wpływem hormonów i nie zawsze jest możliwe stuprocentowe pozbycie się go. Cellulit nie jest czymś szkodliwym, a pozbywanie się go jest najczęściej związane z powodami estetycznymi.

To normalne, że niektóre kobiety mają bardziej widoczny cellulit niż inne. Predyspozycja do powstawania cellulitu związana jest z:

genami;

procentową zawartością tłuszczu w ciele;

grubością skóry;

wiekiem.

Estrogeny a cellulit

Cellulit powstaje, kiedy w organizmie wzrasta poziom estrogenów. Najczęściej ma to miejsce:

w okresie dojrzewania,

w ciąży,

w czasie karmienia piersią,

przed menopauzą,

w czasie przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych.

Nadmiar estrogenów wpływa na zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych i limfatycznych. W efekcie płyn fizjologiczny przenika przez ich ścianki i gromadzi się w przestrzeniach międzykomórkowych.

Powstają obrzęki, które utrudniają mikrokrążenie w warstwie podskórnej. Komórki tłuszczowe są słabo ukrwione, więc łatwo gromadzą tłuszcz i toksyczne produkty przemiany materii. Gdy od tego nadmiaru „puchną”, powstają charakterystyczne nierówności pod skórą.

Gdy cellulit związany jest z nadwagą i nadmiernym otłuszczeniem ciała, stosunkowo łatwo da się z nim walczyć. Wystarczy dzięki zastosowaniu diety odchudzającej zredukować zawartość tkanki tłuszczowej i ujędrnić skórę. Dobre rezultaty przynoszą właśnie ćwiczenia i dieta.

Badania pokazują jednak, że pomarańczowa skórka nie zawsze ma bezpośredni związek z ilością tkanki tłuszczowej: występuje nawet u szczupłych kobiet. Jej pojawienie się jest uwarunkowane genetycznie i związane z fizjologią kobiety. U szczuplejszych kobiet walka z podskórnymi grudkami jest o wiele trudniejsza.

Dieta na cellulit

Nie istnieje specjalny, magiczny sposób odżywiania, który atakowałby jedynie cellulit. Jeśli chcesz zredukować widoczność skórki pomarańczowej, zastosuj zdrową dietę o kaloryczności dopasowanej do indywidualnie obliczonego zapotrzebowania kalorycznego.

W zredukowaniu cellulitu pomoże dieta bogata w antyoksydanty, warzywa i owoce. Fast foody, przetworzona żywność bogata w sól i kwasy tłuszczowe trans to dokładnie to, czego musisz unikać jeśli chcesz pozbyć się cellulitu.

Cellulit a picie wody

Choć wiele osób uważa, że cellulit jest bardziej widoczny, gdy w organizmie występuje zatrzymanie wody, nie można ograniczać jej spożycia.

Picie wody, zielonej herbaty i innych naturalnych płynów pomaga w przyspieszeniu przemiany materii i pozbywaniu się toksyn z organizmu. Nawodnienie jest niezbędne do właściwej pracy nerek i wątroby, głównych organów zajmujących się detoksykacją organizmu.

Pij co najmniej 2 litry wody dziennie. Dzięki dobremu nawodnieniu zyskasz też większą elastyczność skóry, a to poprawi jej wygląd.

Unikaj za to picia alkoholu. Odwadnia i niekorzystnie wpływa na wygląd skóry. Potencjalnie pogarsza więc także wygląd cellulitu.

Ocet jabłkowy na cellulit

Naturalny ocet jabłkowy ma właściwości odchudzające. Dzięki temu pozwala też zredukować widoczność cellulitu. Jeśli nie masz przeciwwskazań do picia octu jabłkowego, możesz włączyć go do swojej diety.

Kuracja naturalnym, najlepiej domowym octem jabłkowym może być skuteczna, ale nie zadziała jeśli będzie jedyną zmianą. Stosuj ocet jabłkowy w połączeniu ze zdrową dietą i aktywnością fizyczną.

Najłatwiej wpłynąć na wygląd cellulitu za pomocą ćwiczeń. Dieta i nawodnienie są bardzo ważne, ale najszybciej pozbędziesz się cellulitu właśnie za pomocą aktywności fizycznej.

Na szczęście mięśnie ud i pośladków (te, gdzie najczęściej uwidacznia się cellulit), da się łatwo wzmocnić i wymodelować. Najbardziej pomaga gimnastyka. Trzeba ćwiczyć systematycznie, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Ćwiczenia powodują spalanie tłuszczu, poprawiają napięcie mięśni i ukrwienie skóry.

fot. Adobe Stock, Yakobchuk Olena

Jeśli zależy ci na ogólnym ujędrnieniu ciała i poprawieniu napięcia skóry, możesz wybrać dowolną aktywność fizyczną. Trening interwałowy lub trening cardio, pozwolą skutecznie spalać kalorie i ujędrniać ciało.

Jak pozbyć się cellulitu z pośladków?

Jeśli zależy ci na pozbyciu się cellulitu z konkretnej partii ciała, musisz szczególnie skupić się na ćwiczeniach mięśni z tego obszaru.

Regularnie wykonuj ćwiczenia na pośladki, by zniwelować cellulit na pośladkach.

Zadziałają:

różnego rodzaju przysiady;

wykroki;

ćwiczenia z gumą;

hip thrusty.

Dla dodatkowego efektu dodaj obciążenie w postaci sztangi, hantli lub kettlebell.

Możesz też ćwiczyć pośladki z obciążeniem na siłowni, na specjalnie skonstruowanych do tego maszynach.

Jak się pozbyć cellulitu z ud?

Analogiczna sytuacja dotyczy cellulitu gromadzącego się w okolicach ud. Wzmacniaj mięśnie nóg i bądź aktywna fizycznie, a zminimalizujesz jego widoczność.

Żeby pozbyć się cellulitu z nóg, możesz:

biegać,

uprawiać marszobieg,

ćwiczyć zumbę lub brać udział w innych zajęciach grupowych;

uprawiać trening siłowy.

Wykonuj regularnie ćwiczenia na uda, a oprócz wzmocnienia mięśni, zredukujesz widoczność cellulitu w tych miejscach.

Najskuteczniejsze są ćwiczenia na siłowni, z dodatkowym obciążeniem, które pozwalają rozbudowywać mięśnie.

Jeśli chcesz się pozbyć cellulitu, musisz działać na wielu polach. Domowe sposoby na cellulit mogą nie być tak skuteczne jak dieta i ćwiczenia, ale warto włączyć je do rutyny.

Pamiętaj, że możesz wspomagać się zabiegami na pozbycie się cellulitu dzięki odpowiedniej pielęgnacji. Zastosuj skuteczne metody walki z cellulitem.

Szczotkuj ciało na sucho, korzystaj z masaży.

Domowym sposobem na cellulit jest też włączanie do diety produktów bogatych w kolagen i witaminę C. Wzmacniają one tkankę łączną i poprawiają kondycję skóry. Jedz:

buliony mięsne,

kurze łapki,

żelatynę,

galaretki,

chrząstki i ścięgna mięsne.

Na podstawie artykułu pierwotnie opublikowanego 13.06.2008 przez Agatę Bernaciak.

