Shane Burcaw ma 27 lat i pochodzi z Pensylwanii w USA. Mężczyzna cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Z powodu choroby ciało Shane’a jest wykrzywione, a on nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Mężczyzna wielokrotnie czytał w sieci komentarze, że wygląda jak „potwór”, że można się go przestraszyć i nigdy żadna kobieta nie będzie chciała takiego „dziwadła”. Hannah Aylward pokazała, jak bardzo się mylili.

Shane i Hannah poznali się 4 lata temu i od razu między nimi zaiskrzyło. Kobiecie zupełnie nie przeszkadza choroba jej ukochanego i jego wygląd. Ceni go za inteligencję i poczucie humoru. Teraz oboje udowodnili swoją wielką miłość całemu światu i poinformowali na Instagramie, że wzięli ślub!

Para pobrała się w swoim domu w Minneapolis. Ślubu udzielono im przez videokonferencję, z powodu szalejącej w USA zaostrzonej epidemii koronawirusa.

W piątek 4 września poślubiłam miłość mojego życia. Nie mieliśmy wielkiego wesela, jakie zawsze planowaliśmy, ale było idealnie. Shane i ja nie możemy się doczekać, żeby uczcić to wydarzenie osobiście z naszymi rodzinami gdy to będzie bezpieczne, ale póki co - jesteśmy mężem i żoną! I to jest najważniejsze. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że zostałam żoną najwspanialszego mężczyzny, jakiego znam

- napisała Hannah