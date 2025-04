Wiele osób zastanawia się, dlaczego Chiny zatrzymały epidemię na poziomie około 80 tysięcy chorych, podczas gdy w Europie koronawirus zbierał o wiele większe żniwo. Wbrew pozorom, nie jest to jedynie kwestia obostrzeń, które wprowadzono w Chinach. Według nowych badań naukowców z laboratorium w Los Alamos, resztę świata nawiedził zupełnie inny, bardziej niebezpieczny szczep koronawirusa.

Nowa mutacja koronawirusa jest o wiele bardziej zaraźliwa

Jak podaje Los Angeles Times, nowe badania oparte na sekwencjonowaniu DNA wykazały, że wirus z Wuhan i ten, który zainfekował blisko 500 tysięcy osób we Włoszech i Hiszpanii są zupełnie inne. Nie wiadomo jednak czy i jak szybko europejski koronawirus zmutuje ponownie.

Chociaż wiele osób żyje w przekonaniu, że Chiny pokonały koronawirusa dzięki dyscyplinie obywateli i szybkiemu działaniu, prawda nie do końca tak wygląda. Symulacje przeprowadzone przez naukowców wykazały, że gdyby obostrzenia wprowadzono zaledwie 2 tygodnie wcześniej, liczba zakażonych mogłaby być kilkukrotnie mniejsza. Jednocześnie wskazuje się na to, że gdyby śmiertelność na Covid-19 była większa, nie rozprzestrzeniłby się tak bardzo.

Koronawirus, który opanował resztę świata, jest o wiele bardziej zaraźliwy, przez co o wiele bardziej niebezpieczny. Nie tylko łatwiej o zakażenie, ale jak mówią naukowcy z Los Alamos, zwiększa się też ryzyko ponownej infekcji - nie każdy, kto przeszedł koronawirusa, ma odpowiednie przeciwciała.

Nie wiadomo też, jak wpłynie to na wynalezienie szczepionki. Póki co wirusolodzy i epidemiolodzy liczą na to, że ta mutacja wirusa będzie stabilna i nie będzie prowadzić do kolejnych. Gdyby tak nie było, konieczne byłyby coroczne szczepienia - tak jak w przypadku grypy.

