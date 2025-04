Makijaż, o którym wiesz tylko ty, też wymaga nieco zachodu. Po umyciu twarzy i nałożeniu kremu, przyjrzyj się, co należałoby poprawić. Nierówny koloryt cery? Wyrównasz go podkładem. Podkówki pod oczami? Potrzebujesz korektora. Rzadkie rzęsy? Z tym poradzi sobie tusz i brązowa kredka. Do dzieła!

Idealna cera

Na twarz nałóż kryjący podkład w kolorze karnacji. Sińce pod oczami czy krostki ukryj korektorem w odcienu fluidu. Teraz oprósz twarz pudrem matującym, cera będzie wyglądać ładnie i zdrowo.

Podkreślone oczy

Powieki pokryj beżowym cieniem. Brązową kredką narysuj kreskę u nasady rzęs,

to je optycznie zagęści. Kreskę rozetrzyj, będzie wyglądać naturalnie. Rzęsy podkreśl czarną mascarą. Prowadź szczoteczkę ruchem zygzakowatym, wtedy tusz obejmie każdy włosek.

Pastelowe usta

Różowobeżowa szminka zaakcentuje kształt ust. Jeśli twoje są ładnie wykrojone, szminka może być matowa. Jeśli zaś wargi są waskie, użyj pastelowego błyszczyka. Połysk optycznie powiększy usta.

Podkreślone brwi

Gęste i ciemne uporządkuj bezbarwnym żelem. Jasne i delikatne przyciemnij brązowym cieniem lub mascarą do brwi, wtedy będą piękną oprawą oczu.

Zdrowy rumieniec

Różowy róż dodaje twarzy świeżości. Nałóż go dużym pędzlem na najbardziej wystającą część kości policzkowych zaczynając od środka twarzy ku skroniom.

Aleksandra Jaworska

