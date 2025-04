Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele osób, patrząc na zdjęcia Natalii Kuznetsovej, myśli o niej jak o dziwadle, bo wyłamuje się ze znanego nam kanonu kobiecego piękna, ale pomyślcie: ile samozaparcia, siły i odwagi musiała znaleźć w sobie ta kobieta, by tak wyglądać i tak wiele osiągnąć w sporcie?

Reklama

Od chudzinki do siłaczki

Natalia Kuznetsova pochodzi z Rosji i od 14. roku życia jest związana z kulturystyką. Gdy zaczynała stawiać pierwsze kroki w tym sporcie, ważyła zaledwie 40 kilogramów. Ćwiczyła, by przytyć i faktycznie jej się to udało – w ciągu kilku lat znacząco zwiększyła swoją masę mięśniową.

Od tego czasu ustanowiła aż trzy światowe rekordy w wyciskaniu na ławce i martwym ciągu. Ta – pod wieloma względami – niezwykła 26-latka 18 miesięcy temu przeszła na sportową emeryturę, jednak ostatnio doszła do wniosku, że nie może żyć bez siłowni i niedawno powróciła do ćwiczeń. Natalia postanowiła ponadto, że rozpocznie także pracę jako trenerka, by pomagać innym w rzeźbieniu sylwetki.

Jeśli zastanawiacie się, ile teraz waży Natalia, jak na jej wygląd reagują inni, co je i jak radzi sobie z niepochlebnymi komentarzami, zapraszamy do galerii!

Reklama

Kulturystki. Kobiety z bicepsem i bez cellulitisu