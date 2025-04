Konkurs "Comedy Wildlife Photography" to plebiscyt najzabawniejszych i niekiedy intrygujących zdjęć dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Gryzoniów czy owadów, kotowatych i jaszczurkowatych... Słowem: wszystkich. 2. edycja dobiegła końca i doczekaliśmy się listy laureatów plebiscytu. A zatem wszystkich "celebrujących" czar, wdzięk i urok osobisty zwierzęcych mieszkańców planety zapraszamy do obejrzenia najwyżej ocenionych fotek zwierząt!

Reklama

Za niektórymi zdjęciami stoją pewne historie. Np. Andy Howard spędził ponad 5 godzin w towarzystwie górskiego zająca, by uchwycić zabawny moment, gdy ten go pozdrawia. Zwycięzcy otrzymali nietuzinkowe ręcznie robione trofea, a głównymi nagrodami były tygodniowe safari w Kenii w towarzystwie uznanego fotografa oraz profesjonalny aparat fotograficzny. Jest o co walczyć.

Organizatorzy konkursu zastrzegają, że choć rywalizacja ma humorystyczne założenia, to jednak cel szczytny - promowanie przyjaznego stosunku do zwierząt, orientowanie się w świecie fauny i flory oraz uświadomienie, że zwierzaki bywają bardzo inspirująca. Nie tylko te, które trzymamy w swoich domach :)

1. Żaba z szerokim uśmiechem, która uwielbia pozować? Tak sympatyczny płaz uśmiechał się do obiektywu Artema Krivosheeva w Rosji.

fot. Artem Krivosheev

2. Tropikalne drozdy długonogie (na zdjęciu) żyje na subkontynencie indyjskim. Są to stadne ptaki żyjące w małych grupach od 6 do 10 osobników i są bardzo towarzyskie. Jak widać, mają też poczucie humoru ;) Zdjęcie zostało wykonane w Bharatpur, w Rajasthan.

fot. Comedy Wildlife Photography Awards/Barcroft Images

3. Dwie mrówki tkaczki, inaczej zwane mrówkami ogniowymi zostały przyłapane na tańcu w Bata, w Indonezji. Autorem zdjęcia jest Usman Priyona.

fot. Usman Priyona

4. Sowa śnieżna niektórych przyprawia o strach. Choć puchacz w teorii jest drapieżnikiem, to potrafi dowieść, że ma łagodną naturę. W tym przypadku uśmiecha się do obiektywu Edwarda Kopeschny w Ontario, Kanada.

fot. Edwarda Kopeschny

13 mitów o zwierzętach z sową w roli głównej

5. Drżyjcie przed... Kolorowym gadem! Ta barwna jaszczurka z dumnym wyrazem twarzy (?) została uwieczniona na fotografii dzięki Anup Deodhar. Trzyma gałązkę, wyglądając jedncoześnie jak wojownik z potężnym mieczem. I ta mina! Przepadłam.

fot. Anup Deodhar

6. Niefortunny portret bawoła, który ucierpiał z powodu nieeleganckiego zachowania ptasiego kolegi. Niechwalebny czyn miał miejsce w Meru National Park w Kenii, a symetria wyszła przy okazji. Autorem zdjęcia jest Tom Stables.

fot. Tom Stables

7. Charles Kinsey uchwycił "bezgłowych pingwinów" w Południowej Georgii (brytyjska wyspa na południowym Atlantyku, poprzednio należąca do dependencji Falklandów). Biało-czarne nieloty są wdzięcznymi bohaterami zdjęć, ale uchwycić taki moment - bezcenne.

fot. Charles Kinsey

8. A oto barany uchwycone przez paparazzi podczas intymnej sytuacji w stanie Montana, w Stanach Zjednoczonych. Autorką zdjęcia jest Patricia Bauchman.

fot. Patricia Bauchman

9. Wspomniany górski zając, dzięki któremu fotograf spędził 5 godzin na obserwacji. Opłaciło się. Zwierzę w końcu przywitało sie z Andym Howardem. Zdjęcie zrobione zostałow Szkocji.

fot. Andy Howard

10. Zawstydzona surykatka jest naszą faworytką. A może jest... załamana? Trudno jednoznacznie określić. Zdjęcie zostało wykonane w krainie geograficznej Little Karoo w RPA.

fot. Brigitta Moser

11. Potężny orangutan zapomniał, co to dobre maniery. Pokazuje środkowy palec, uśmiechając się do obiektywu Gila Gofera. Chyba doskonale wiedział, co robi.

fot. Gil Gofer

12. Mysz polna spełniająca marzenie o własnej orkiestrze muzycznej? Nawet zwierzęta wcielają się czasami w... dyrygentów. Autorką zdjęcia jest Perdita Petzl.

fot. Perdita Petzl

Reklama

Czy coś boli twojego zwierzaka? Te metody sprawią, że samodzielnie mu pomożesz