Czasem trudno rozpoznać, że naszemu zwierzakowi coś dolega. Chociaż twój pupil na wiele sposobów stara się okazać, że coś go boli, nie powie przecież tego wprost - chociaż na pewno by chciał. Z kolei niektóre psy, gdy są chore, za wszelką cenę starają się maskować ból i udawać, że wszystko jest w porządku - właśnie dlatego czasem bardzo trudno rozpoznać chorobę. Bywa nawet tak, że gdy dotykamy zwierzaka w bolące miejsce, on znosi to bez mrugnięcia okiem! Jeśli więc oczekujesz po cierpiącym pupilu popiskiwania lub wycia, bardzo się mylisz.

Zebrałam wszystkie objawy, świadczące o tym że pies lub kot cierpi. Ten artykuł powinien przeczytać każdy, kto ma pod opieką jakiegokolwiek zwierzaka!

Jak rozpoznać, że zwierzaka coś boli?

Nietypowa pozycja. Obolały zwierzak często układa się w dziwaczny sposób, aby odciążyć newralgiczny punkt i nie przysparzać sobie więcej bólu. Utrata apetytu. To często pierwsza oznaka zbliżającej się choroby - szczególnie u kotów. Wtedy nawet największy łakomczuch nie chce jeść! Poszukiwanie samotności. Jeśli twój pupil zazwyczaj jest bardzo towarzyski, wiecznie szuka zabawy i wszędzie go pełno, musisz zwrócić szczególną uwagę na wszelkie próby izolacji. Przyśpieszony oddech. Kiedy zwierzak cierpi, często jego oddech staje się bardzo szybki. Powolne ruchy. Twój pies lub kociak nagle porusza się naprawdę powoli i wydaje się zastanawiać nad każdym ruchem? To nieomylny znak, że coś mu dolega. Szukanie chłodu. Z wierzęta instynktownie próbują uśmierzyć ból przez układanie się w zimnych miejscach. Jeśli twój pies nagle za wszelką cenę chce leżeć przy lodówce lub ociera się o zimną szybę, to znak że próbuje ukoić cierpienie. Intensywne lizanie. Inną metodą, którą stosują psy lub koty aby pozbyć się bólu, jest bardzo natężone wylizywanie "problematycznego" miejsca.

Jeśli zauważysz, że twojego pupila coś boli, nie próbuj działać na własną rękę. Jak najszybciej udaj się do weterynarza!