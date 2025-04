Instagram to dla wielu tylko zdjęcia i krótkie filmy. W przeciwieństwie do Facebooka nie można na nim zamieszczać żadnych postów, opisów, czy piosenek. Ale jak się okazuje, Instagram to nie tylko fotki. To jeszcze hashtagi, które znaczą więcej, niż może się nam wydawać. Do czego w zasadzie służą? Hashtag to opis zdjęcia, który składa się z kratki:# oraz tekstu. Im więcej hashtagów, tym większa szansa na to, że zdjęcie zdobędzie więcej lajków. Poznaj listę najchętniej używanych hashtagów oraz sprawdź, co oznaczają najpopularniejsze skróty używane na Insta.

Lista najpopularniejszych skrótów hashtagów z Instagrama

#TBT - zdjęcie z przeszłości, opublikowane w czwartek,

- zdjęcie z przeszłości, opublikowane w czwartek, #lategram - oznaczenie dla zdjęć, które zrobiono wcześniej, niż umieszczono je na Instagramie,

- oznaczenie dla zdjęć, które zrobiono wcześniej, niż umieszczono je na Instagramie, #flashbackfriday - to oznaczenie również dotyczy zdjęć, które zostały zrobione wcześniej,

- to oznaczenie również dotyczy zdjęć, które zostały zrobione wcześniej, #like4like - lajk za lajk,

- lajk za lajk, #instagood - artystyczne zdjęcie na Instagramie,

- artystyczne zdjęcie na Instagramie, #igers – instagrammers, czyli użytkownicy Instagrama,

– instagrammers, czyli użytkownicy Instagrama, #potd - zdjęcie dnia,

- zdjęcie dnia, #mm - oznaczenie dla zdjęć, odnalezionych w telefonie po szalonym weekendzie,

- oznaczenie dla zdjęć, odnalezionych w telefonie po szalonym weekendzie, #pornfood - hashtag używany do opisu jedzenia,

- hashtag używany do opisu jedzenia, #IRL - in real life,

- in real life, #FBF - oznaczenie używane do zdjęć z przeszłości, które zostały zrobione w piątek,

- oznaczenie używane do zdjęć z przeszłości, które zostały zrobione w piątek, #JJ - oznaczenie do śmiesznych zdjęć,

- oznaczenie do śmiesznych zdjęć, #BFF - best friend forever - oznaczenie dla zdjęć z najlepszym przyjacielem.

