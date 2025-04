Masz wśród znajomych na Facebooku lub Instagramie swoją mamę albo tatę? Niektórzy rodzice pewnie bardzo by się zdziwili na widok twoich zdjęć, selfików i innych "słit foci". Pewien amerykański komik Burr Martin był mocno zażenowany treściami, jakie jego 19-letnia córka Cassie Martin umieszcza w sieci. Postanowił ją zawstydzić i tym samym utrzeć nosa dziewczynie.

Reklama

Co zrobił? Na swój instagramowy profil wrzucił kilkanaście zdjęć parodiujących córkę. Prześmiewcze, ironiczne selfie, zdjęcia w lustrze, czy w maseczce wywołały spore zainteresowanie. Ojciec stał się prawdziwym królem sieci.

Chciałem zwrócić jej uwagę na to, że niektóre z jej zdjęć są zbyt pikantne. Jako ojciec czytam komentarze pod jej zdjęciami i muszę przyznać, że zwłaszcza komentarze chłopców bywają dość wulgarne.

- Burr Martin

Co na to sama zainteresowana - Cassie Martin? Dziewczyna jest pełna podziwu dla kreatywności ojca. Co więcej, dzięki jego parodiującym zdjęciom zrozumiała, że nadmierne pokazywanie ciała w sieci może przynieść wiele negatywnych konsekwencji.

Reklama

Oto zdjęcia Burra Martina. Co byś powiedziała, gdyby twój tata zrobił ci TAKI numer?