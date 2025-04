Zazwyczaj ci z nas, którzy porywają się na budowę domu, pragną przestrzeni. Dużych okien z widokiem na ogród, wygodnej kuchni, przestronnego salonu, przytulnej ale wystarczająco dużej sypialni (przecież musi pomieścić naszą garderobę).

A czy da się zbudować dom, który ma zaledwie kilkanaście metrów kwadratowych? Przecież to tyle, ile ma dziecięcy pokój, który nierzadko jeszcze trzeba dzielić z rodzeństwem. Okazuje się, że tak. Pionierem w budowie mikroskopijnych domków, co chyba nikogo nie zaskoczy, jest Skandynawia. Oto 5 przykładów z różnych krajów, które udowadniają, że na kilku metrach kwadratowych można żyć wygodnie.

1. 10-metrowy dom ze sklejki, Szwecja

W tej malutkiej przestrzeni mieści się kuchnia i łóżko do spania. Idealna przestrzeń dla studenta, prawda? Kto by pomyślał, że w tak skromnej przestrzeni zmieścić się kuchnia i łóżko do spania?

fot. dezeen.com

2. Dom z wielkim oknem, Japonia

Kontrowersyjny projekt, ale jeśli okno wychodzi na morze, to czemu nie? Idealny by wstawić do niego łóżko i całymi dniami leżeć, obserwować fale i nadlatujące mewy. Dom ma piętro i jak zapewnia sam projektant, da się w nim zmieścić kuchnię, salon i sypialnię.

fot. dezeen.com

3. Drewniany domek, Chile

Na tych 15 metrach kwadratowych mieści się dosłownie wszystko. Projektanci zapewniają, że dom nadaje się nawet dla... pary. Materiałem konstrukcyjnym i wykończeniowym jest wędzone drewno.

fot. dezeen.com

4. Dom z drukarki 3D, Holandia

Wprowadzenie na rynek drukarki 3D przyniosło prawdziwą rewolucję w wielu dziedzinach życia. Do wydrukowania tego 8-metrowego budynku holenderscy architekci użyli biodegradowalnych materiałów, jest to więc idealne, chociaż przejściowe rozwiązanie dla tych, którzy poszukują małego miejsca dla siebie.

fot. dezeen.com

5. 13-metrowy dom ze sklejki, Anglia

Na 13 metrach kwadratowych zaprojektowali skromne, ale funkcjonalne mieszkanie w londyńskiej przybudówce. Zastosowali rozwiązania wykorzystywane m.in. przy budowie jachtów. Tutaj również liczył się każdy centymetr kwadratowy, aby maksymalnie zagospodarować dostępną przestrzeń.

