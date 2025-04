Banksy, jeden z najbardziej tajemniczych artystów na świecie, otworzył hotel. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że po pierwsze jest w Betlejem, a po drugie okna pokoi wychodzą na mur. Uzbrojony mur pokryty graffiti. Mur oddzielający Palestynę od Izraela.

Reklama

Hotel Walled Off Hotel ma zacząć działać 11 marca. Goście będą mieć do dyspozycji 10 pokoi. Ich wystrój nawiązuje do czasów kolonialnych, choć każdy wygląda zupełnie inaczej. Co więcej, do pokoi promienie słoneczne docierają maksymalnie przez 25 minut dziennie. Jak sam zapewnia Banksy, ten hotel to nie dowcip.

"To normalny hotel z w pełni wyposażonymi pokojami, w którym pracują przedstawiciele lokalnej społeczności" - czytamy na jego stronie internetowej. Poza częścią hotelową w budynku będą działać muzeum, bar i galeria, w której pokazywane będą prace palestyńskich artystów.

Kolejny sukces, którym możemy pochwalić się za granicą!

fot. www.banksy.co.uk

Plan pierwszego odcinka muru zatwierdzony został przez rząd Izraela w czerwcu 2002 roku. Jego betlejemska część ma osiem kilometrów długości, w sumie cięgnie się on na kilkaset kilometrów. Mur jest symbolem trwającej od 50 lat izraelskiej okupacji Palestyny i został potępiony przez ONZ.

W zależności od tego, z kim rozmawiasz, to albo niezbędny środek bezpieczeństwa, albo narzędzie podziału. Jego trasa jest bardzo kontrowersyjna i ma dramatyczny wpływ na życie bardzo wielu ludzi. Jedyna rzecz, która jest bezdyskusyjna, to to, że wszystko tu jest dyskusyjne - napisał o murze Banksy.

fot. www.banksy.co.uk

Artysta zapewnia, że w Walled Off Hotel mile widziani są obywatele obu pozostających w konflikcie krajów i goście z innych stron świata, ale na terenie hotelu nie będzie tolerowany fanatyzm.

Banksy otwiera hotel w setną rocznicę Deklaracji Balfoura - dokumentu, w którym brytyjski rząd deklarował wolę utworzenia państwa żydowskiego na terenie Palestyny, który rozpoczął stulecie zamętu i konfliktu.

Ryzykuje życiem by zrobić wyjątkowe selfie

To nie pierwsza interwencja Banksy’ego związana z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Kilkanaście lat temu artysta wykonał serię graffiti na murze granicznym. Potem przedostał się na terytorium Palestyny, gdzie poza malowaniem nakręcił wideo pokazujące zrujnowany kraj.

fot. www.banksy.co.uk

Reklama

Najtańsze miejsce w Walled Off Hotel będzie można wynająć od 30 dolarów. Banksy zaznacza jednak, że ponieważ w hotelu jest wiele cennych dzieł sztuki, każdy gość będzie musiał wpłacić tysiąc dolarów depozytu.