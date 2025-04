Zgodnie z decyzją rządu, od 18 stycznia do nauki stacjonarnej wracają najmłodsze dzieci, czyli klasy 1-3 szkół podstawowych. Jak poinformowało MEN, to właśnie w tej grupie nauka online przynosi najgorsze rezultaty, stąd decyzja o powrocie uczniów do szkół.

Reklama

Sytuacja epidemiczna wciąż jest jednak na tyle niebezpieczna, że wszyscy uczniowie, nauczyciele i administracja szkół muszą stosować się do reżimu sanitarnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, opracowały dla nich szczegółowe wytyczne.

Zasady reżimu sanitarnego w szkołach od 18 stycznia

Do jakich zasad bezpieczeństwa muszą stosować się szkoły?

Każda klasa ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.

Do każdej klasy mają być przyporządkowani stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Zajęcia w szkole mają być tak zorganizowane, żeby różne klasy miały ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi grupami.

Wskazane jest także wietrzenie sal i pomieszczeń w częściach wspólnych w czasie przerwy i w czasie zajęć oraz częste mycie rąk.

Za odpowiednie przygotowanie szkół do powrotu uczniów odpowiedzialni są dyrektorzy placówek oraz władze samorządowe, którym dana szkoła podlega.

Badania nauczycieli przed powrotem do szkół 18 stycznia

W terminie od 11 do 15 stycznia nauczyciele klas 1-3 i pracownicy szkół, przeszli badania przesiewowe na obecność koronawirusa. Badania były dobrowolne i bezpłatne.

W rozmowie z RMF FM rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Osyrowska poinformowała, że w trakcie badań wymazy pobrano od blisko 134 tys. osób. Wyniki otrzymało ponad 122 tys. z nich. Pozytywny test na obecność koronawirusa otrzymały 2422 osoby. To ok. 2% wszystkich, którzy otrzymali wyniki.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Czeka nas luzowanie obostrzeń? Według nieoficjalnych doniesień, rząd zaczyna się uginać pod presją przedsiębiorców

Nauczyciele nie zgadzają się na powrót do szkół przed szczepieniami. „Najwyżej weźmiemy L4”

Narodowa kwarantanna przedłużona do końca stycznia. Polacy rozwścieczeni: „Z czego my mamy żyć?!”